Беременна? Елена Лядова в оттопыривающемся костюме прошлась по красной дорожке

В Сочи проходит фестиваль "Кинотавр". Перед камерами предстали самые известные артисты.

11 сентября в Сочи прошла торжественная церемония открытия 31-го российского кинофестиваля "Кинотавр". По красной дорожке мероприятия прошлись представители отечественного кино и телевидения. Не остались в стороне и супруги, актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков. Пара предстала перед публикой в стильных нарядах: артист выбрал абсолютно черные пиджак, брюки, рубашку и галстук, а его жена, на контрасте, предпочла облачиться в светлый костюм. Изюминкой образа стал оттопыривающийся край пиджака. Поэтому немедленно поползли слухи, будто Елена Лядова беременна. Если это действительно так, то для супругов этот ребенок станет первым общим.

А вот режиссер Резо Гигинеишвили прошелся перед камерами в гордом одиночестве. Не так давно стало известно, что он развелся со своей третьей женой, светской львицей Надеждой Оболенцевой. Брак, по слухам, не продержался и года. Говорят, что союз распался из-за обманутых надежд, которые оба питали на счет друг друга.

Актриса Катерина Шпица, к слову, тоже в одиночестве предстала на красной дорожке. Однако в своем эффектном белом в черный горох платье и с красными туфельками стала поистине звездой открытия. Образ актрисы оказался таким гармоничным, а сама Катерина так естественно улыбалась в камеры, что завоевала симпатии всех: и зрителей, и модных критиков.

Похвал удостоилась и ее коллега Ирина Горбачева. Артистка появилась в экстравагантном двухцветном декольтированном платье, которое дополнила стильной укладкой коротких волос. В Сети пользователи обратили внимание, насколько светилась от счастья и довольства Ирина. По слухам, это случилось после того, как она рассталась с мужем.

Покорила публику и певица Алена Свиридова. Фанаты не могут поверить, что артистке 50+, так она молодо и свежо выглядит. Певица не скрывает, что следит за собой. Именно уходу, а также правильному питанию и хорошему настрою Алена обязана такой потрясающей внешностью.