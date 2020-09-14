Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Понедельник
14 сентября
Лента новостей
12:28
Тихановская обратилась к Путину: Все договоры с Лукашенко не будут иметь законной силы
12:21
"Это уже конец": известная актриса о состоянии Анастасии Заворотнюк
11:57
"Это невкусно": дочь плюнула еду прямо в руки Гузеевой
11:53
"Единая Россия" одержала уверенную победу на ЕДГ-2020
11:46
Есть еще порох в пороховницах: 44-летняя звезда сериала "Клон" повторила знойный танец Жади
11:45
У российских школьников начались проблемы с психикой из-за самоизоляции
11:21
Беременна? Елена Лядова в оттопыривающемся костюме прошлась по красной дорожке
11:19
Ефремов получил первую "передачку" от друга
11:17
"Не вылезаем из постели": Гоген Солнцев о сексе с 65-летней женой
11:12
Раскрыта особенность предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
11:08
"Хулиган, любит алкоголь и женщин": 72-летняя Гвоздикова рассказала о встрече с Депардье
11:07
Чревато раком: в Роспотребнадзоре заявили о чрезмерном потреблении соли россиянами
11:00
Лукашенко сделали предупреждение: Замести все под ковер не получится
11:00
Пластический хирург Гурченко омолодил Яковлеву
10:40
Роскачество раскрыло обман производителей маринованных огурцов
10:33
Раздевшаяся в турецкой бане Климова встала на голову
10:25
Девушка умерла на глазах избранника во время свидания
10:09
Муж избил Анастасию Заворотнюк после тяжелых родов
10:07
Журналист: Лукашенко будет стараться обдурить Путина на предстоящей встрече
09:45
Почему молчит скрывшаяся на Западе соратница Навального
09:16
"Единая Россия" лидирует на думских выборах в Томске
09:10
67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)
09:02
"У меня происходит процесс деградации": сидящая дома Слуцкая поделилась наболевшим
08:57
Муж Наташи Королевой выступил с официальным заявлением после известия о беременности
08:50
Эксперт о невозможности "красивого" ухода Лукашенко: Знает то, чего не знаем мы
08:28
Россиян предупредили о взлете цен на продукты осенью
08:04
Что случилось с могилой Владимира Высоцкого
07:06
Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 сентября 2020 года
06:47
Соколовский спровоцировал массовую драку: Все закончилось в мою пользу
04:31
Дочь певицы Славы распекли за откровенный наряд: Не видит дальше собственного носа
02:17
Предсмертные слова принцессы Дианы стали достоянием общественности
00:14
Старшая дочь Алсу сразила народ своей красотой: Очень похожа на маму
22:26
Оплеванную Тарханову закрыли грудью: Артист должен удивлять
21:10
Выборы показали эффективность "Школы губернаторов"
20:09
Названа причина расставания Тимати и Решетовой: В отношениях с девушками он ищет мать
18:38
Любовница Тарзана объявила о беременности
18:05
Что думает Путин о конфликте Лукашенко с белорусской оппозицией
18:04
Осужденный Ефремов пообещал не бросать сцену
17:59
Самойлова не может смириться с изменами Джигана
17:50
Легкоступовой поставят памятник в Крыму
17:37
Собчак и Богомолов отмечают грандиозное событие
17:27
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику
16:54
Борисов раскрыл сенсационные данные о себе: Вы прямо в точку попали
16:29
Умер двукратный чемпион Европы по боксу Евгений Горстков
16:09
Каковы шансы Тихановской стать лидером Белоруссии для других стран
15:49
"Клеймо на всю жизнь": Алену Шишкову готовят к возвращению Тимати
15:45
Меркель о диктатуре Лукашенко: В Белоруссии приверженность демократии буквально растоптана ногами
15:17
"Я влюбился": Иван Краско сделал шокирующее признание
15:16
Прилучный решил продать особняк ради совместной жизни с Карпович
14:58
Окровавленная Кудрявцева всполошила народ
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дочь Ельцина обратилась к белорусам после протестов
Россию предупредили об опасности сближения с Белоруссией
Политолог объяснил возвращение Лукашенко к репрессиям: Тактика большевиков, проводивших красный террор
Разгон женского марша в Минске сняли на видео
Лукашенко обвинили в превращении Белоруссии в регион России
Соловьев нанес неожиданный удар осужденному Ефремову
Шоу-бизнес
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Екатерина Шпица. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Резо Гигинеишвили. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Ирина Горбачева. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Алена Свиридова. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Беременна? Елена Лядова в оттопыривающемся костюме прошлась по красной дорожке

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В Сочи проходит фестиваль "Кинотавр". Перед камерами предстали самые известные артисты.
прочитано 885 раз

11 сентября в Сочи прошла торжественная церемония открытия 31-го российского кинофестиваля "Кинотавр". По красной дорожке мероприятия прошлись представители отечественного кино и телевидения. Не остались в стороне и супруги, актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков. Пара предстала перед публикой в стильных нарядах: артист выбрал абсолютно черные пиджак, брюки, рубашку и галстук, а его жена, на контрасте, предпочла облачиться в светлый костюм. Изюминкой образа стал оттопыривающийся край пиджака. Поэтому немедленно поползли слухи, будто Елена Лядова беременна. Если это действительно так, то для супругов этот ребенок станет первым общим.

ПО ТЕМЕ

Утверждена новая дата перенесенного фестиваля "Кинотавр"

"Высказал мне в лицо": Судзиловская откровенно о непростых отношениях с сыном

Резо Гигинеишвили. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

А вот режиссер Резо Гигинеишвили прошелся перед камерами в гордом одиночестве. Не так давно стало известно, что он развелся со своей третьей женой, светской львицей Надеждой Оболенцевой. Брак, по слухам, не продержался и года. Говорят, что союз распался из-за обманутых надежд, которые оба питали на счет друг друга.

Екатерина Шпица. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Актриса Катерина Шпица, к слову, тоже в одиночестве предстала на красной дорожке. Однако в своем эффектном белом в черный горох платье и с красными туфельками стала поистине звездой открытия. Образ актрисы оказался таким гармоничным, а сама Катерина так естественно улыбалась в камеры, что завоевала симпатии всех: и зрителей, и модных критиков.

Ирина Горбачева. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Похвал удостоилась и ее коллега Ирина Горбачева. Артистка появилась в экстравагантном двухцветном декольтированном платье, которое дополнила стильной укладкой коротких волос. В Сети пользователи обратили внимание, насколько светилась от счастья и довольства Ирина. По слухам, это случилось после того, как она рассталась с мужем.

Алена Свиридова. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Покорила публику и певица Алена Свиридова. Фанаты не могут поверить, что артистке 50+, так она молодо и свежо выглядит. Певица не скрывает, что следит за собой. Именно уходу, а также правильному питанию и хорошему настрою Алена обязана такой потрясающей внешностью.

Автор: 14 сентября 2020, 11:21

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Тихановская обратилась к Путину: Все договоры с Лукашенко не будут иметь законной силы
Раскрыта особенность предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
Лукашенко сделали предупреждение: Замести все под ковер не получится
Журналист: Лукашенко будет стараться обдурить Путина на предстоящей встрече

Шоу-бизнес

"Это уже конец": известная актриса о состоянии Анастасии Заворотнюк
Беременна? Елена Лядова в оттопыривающемся костюме прошлась по красной дорожке
"Это невкусно": дочь плюнула еду прямо в руки Гузеевой
"Не вылезаем из постели": Гоген Солнцев о сексе с 65-летней женой

Проишествия

В Красногорске загорелись павильоны кинокомпании Эрнста и Бондарчука
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Шоу-бизнес

"Хулиган, любит алкоголь и женщин": 72-летняя Гвоздикова рассказала о встрече с Депардье

Как живет знаменитая актриса
Политика

Раскрыта особенность предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Лидеры встретятся в Сочи
Шоу-бизнес

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

Актриса стала еще прекраснее
Шоу-бизнес

Раздевшаяся в турецкой бане Климова встала на голову

Звезда решила заняться йогой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Обжиться еще не успели: фигуристка Евгения Медведева показала новый дом
Роднина выдворила Загитову из сборной за любовь к деньгам
Боец Петр Ян в эфире "побил" Ивана Урганта
Ничего вам не должна: Загитова плюнула в лицо россиянам

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+