Лядова о ребенке от Вдовиченкова

Актриса Елена Лядова прокомментировала информацию о том, что ждет ребенка от супруга, актера Владимира Вдовиченкова. Актриса категорично высказалась о своем интересном положении.

Когда в СМИ появилась информация о том, что актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков якобы ждут ребенка, они никак не отреагировали на сообщения, не давали комментариев. Тогда представители СМИ решили напрямую обратиться к Елене Лядовой. Та оказалась категоричной. "Это глупость", – цитирует актрису "Телепрограмма".

А еще популярная актриса посоветовала не принимать всерьез информацию, которая поступает от разных пользователей, называющих себя ее именем. "Журналисты почему-то обращают внимание на фейковые аккаунты и распространяют странную информацию. Будьте бдительны и подписывайтесь на настоящие блоги звезд в социальных сетях", – посоветовала Лядова.

Напомним, поводом для разговоров о том, что Елена ждет ребенка, стал недавний совместный выход Лядовой и Вдовиченкова в свет. Супруги посетили премьеру фильма "Салют-2", в котором главную роль сыграл Владимир. Для появления на публике Елена Лядова выбрала светлые брюки и свободный красный свитер. Собственно, именно он и привлек внимание бдительных журналистов.

Публикация от Elena Lyadova (@lyadovalena) Окт 24 2017 в 1:44 PDT

А тут еще подтянулись и люди из близкого окружения Лядовой и Вдовиченкова. Так, некие люди из окружения актеров утверждали, будто Елена находится на четвертом месяце беременности. Напомним, отношения Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова начались на съемочной площадке фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". О романе актеров стало известно весной прошлого года, когда в Каннах влюбленные перестали скрывать свои чувства.

