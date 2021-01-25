Страшная новость: Шаляпин найден мертвым

Сообщается, что он жил на Хорошевском шоссе. Тело Шаляпина обнаружила дома его жена, она вызвала скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Точная причина смерти пока неизвестна.
Напомним, актер и стендапер Александр Шаляпин родился в Люберцах в 1979 году. Многие знают и любят его как участника Stand Up Show на канале "ТНТ". В прошлом артист выступал в КВН, а также радовал зрителей в шоу пародий "Большая разница" на "Первом канале".
Александр играл в различных спектаклях, был ведущим на нескольких телевизионных каналах и снялся во множестве кинокартин. Среди них: "Бумер. Фильм второй", "Мужские каникулы", “Глухарь-2”, “Женщины против мужчин”, а также множество сериалов: “Бессонница”, “Временно недоступен”, “Крапленый”, “Карпов” и другие.
Официального комментария от родственников погибшего пока не поступило. Обстоятельства смерти проверяются сотрудниками полиции.
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