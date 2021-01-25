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Страшная новость: Шаляпин найден мертвым

Страшная новость: Шаляпин найден мертвым

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известный российский стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в своей квартире. Его обнаружили сегодня около четырех утра.
прочитано 1740 раз

Сообщается, что он жил на Хорошевском шоссе. Тело Шаляпина обнаружила дома его жена, она вызвала скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Точная причина смерти пока неизвестна.

Напомним, актер и стендапер Александр Шаляпин родился в Люберцах в 1979 году. Многие знают и любят его как участника Stand Up Show на канале "ТНТ". В прошлом артист выступал в КВН, а также радовал зрителей в шоу пародий "Большая разница" на "Первом канале".

Александр играл в различных спектаклях, был ведущим на нескольких телевизионных каналах и снялся во множестве кинокартин. Среди них: "Бумер. Фильм второй", "Мужские каникулы", “Глухарь-2”, “Женщины против мужчин”, а также множество сериалов: “Бессонница”, “Временно недоступен”, “Крапленый”, “Карпов” и другие.

Официального комментария от родственников погибшего пока не поступило. Обстоятельства смерти проверяются сотрудниками полиции.

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Автор: 25 января 2021, 10:41 Источник: Телеграм-канал • Требует проверки

комментарии

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Судя по заголовкам и картинкам --все поумирали. Даже страшно открыть что бы прочесть.
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