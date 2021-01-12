"Может, лучше ребенка завести?": развлекающуюся на Мальдивах Каменских смешали с грязью

Настя Каменских и Алексей Потапенко (Потап) отправились в отпуск на Мальдивы. Пара приземлилась на островах в канун Рождества и пока не планирует возвращаться домой.

Девушка делится с поклонниками соблазнительными фотографиями в купальниках и показывает местные достопримечательности. На одном из последних снимков артистка предстала в белье с анималистичным принтом. Знаменитость приняла красивую позу, демонстрируя соблазнительные формы.

Поклонники неоднозначно отреагировали на кадр Насти Каменских. Многим не понравилось, что артистка уж слишком высоко натянула трусы. Другие отметили, что девушке явно нечем заняться, если она так часто выставляет фото в полуобнаженном виде. Некоторые комментаторы считают, что певице пора подумать о детях, а то часики-то тикают. В комментариях под постом звезду буквально смешали с грязью.

"Может лучше ребенка завести? Скучно вам... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Настя, может хватит свои трусы всем показывать! Пора о детях подумать? А в творчестве что нового?", "А еще выше нельзя трусы натянуть?", "Далеко не худышка, сколько можно показывать свои телеса ,уже все забыли, что поете", – написали пользователи Сети.

Как сообщает РИА "ФАН", Настя Каменских и Потап пока не планируют возвращаться в Киев, закрытый на карантин. Пара наслаждается отдыхом, обществом друг друга и набирается сил перед новым сезоном.