Замужняя Малиновская зажгла на вечеринке с Малаховым

Телеведущая разместила в своем микроблоге в "Инстаграм" видео со дня рождения модели. Так, Маше Малиновской исполнилось 40 лет.
Важную дату певица отпраздновала с размахом. О чем и написала Бледанс в своем микроблоге. Актриса опубликовала ролик, в котором выступила сначала в роли комментатора, а потом и исполнителя.
"Маша Малиновская поет на своем дне рождения. На подтанцовках Андрей Малахов", – отметила Бледанс. Кроме нее и весело зажигавшего с именинницей Андрея Малахова, среди звездных гостей были певец Шура и модель Милана Тюльпанова.
Напомним, что Маша Малиновская замужем за депутатом Денисом Давитиашвили. В 2011 году у пары родился сын Мирон. От предыдущих отношений у теледивы нет детей.
Андрей Малахов с 2011 года женат на Наталье Шкулевой. Супруги воспитывают двухлетнего сына Сашу.
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