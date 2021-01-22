Малиновская вслед за покойной Началовой заморозила яйцеклетки

Новость о недавно появившимся на свет сыне покойной Юлии Началовой потрясла общественность. Выяснилось, что медики использовали замороженную яйцеклетку певицы, чтобы дать возможность суррогатной матери выносить ребенка. К такой процедуре прибегают многие знаменитости.

В четверг, 21 января 2021 года, Маша Малиновская отметила день рождения. Телеведущей исполнилось 40 лет. Она решила преподнести себе необычный, но очень важный подарок – возможность вновь стать матерью спустя годы.

Во время торжества Малиновская рассказала журналистам, что заморозила свои яйцеклетки. Знаменитость отметила, что еще может зачать ребенка, но она немного разочаровалась в представителях сильного пола. "Мужчину можно ждать сколько угодно, а яйцеклетки у меня не молодеют", – сказала телеведущая.

Малиновская также сообщила, что намерена воспользоваться услугами донора лишь в том случае, если в ближайшие пять лет не встретит того единственного, от которого захочется забеременеть. Однако она пока не знает, будет ли вынашивать ребенка самостоятельно или воспользуется услугами суррогатной матери.

Напомним, весной 2011 года Маша Малиновская родила сына Мирона от некоего бизнесмена. Знаменитость не поддерживает связь с отцом мальчика. Расставание с этим мужчиной для телеведущей было непростым, ведь ей пришлось самостоятельно растить наследника.