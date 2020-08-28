"Не знаю, смогу ли найти кого-то лучше Джагарханяна": Цымбалюк-Романовская откровенно о сексе Шаляпиным

"Я очень довольна тем, как складывается моя личная жизнь, – улыбается Виталина. – Для меня самое главное – не совершать поступков, за которые потом будет стыдно. Вот я так и живу. Разумеется, у меня есть планы на замужества, ребенка, крепкую семью. Но у меня очень высокие требования к человеку – я должна им восхищаться! Так случилось, что пока у меня в жизни была только одна серьезная любовь. И мне очень повезло, что моя личная жизнь сложилась так, как я хотела, как наметила. И я не знаю, смогу ли найти кого-то лучше Армена Джагарханяна".
Виталину часто упрекают в корысти – мол, хорошо любить богатых и знаменитых. "Армен Борисович никогда не был богатым человеком, я вообще не понимаю, где люди увидели расчет с моей стороны, – негодует она. – Я за восемь лет отношений с ним – до того, как мы стали жить вместе после его второго инсульта – не видела от него ни подарка, ни даже цветочка. Он любил говорить: "Если бы я был моложе, я бы из тебя королеву сделал". Я думаю, что ему это удалось. Он сделал меня уверенной в себе женщиной, потому что самая главная и большая любовь в моей жизни состоялась".
Цымбалюк-Романовская призналась, что после развода с Джигарханяном, случившегося почти три года, у нее ни с кем не было романтических отношений. Включая Прохора Шаляпина. "Мы просто погуляли в парке, сходили в кино, – пояснила пианистка. – С Арменом Борисовичем у меня такого не было, все было более серьезно, так что наверстала ...(смеется)".
Многие люди полагают, что отношения Шаляпина и Цымбалюк-Романовской были игрой на публику, пиаром. "Нет, со стороны Прохора были ухаживания, но со временем стало понятно, что ничего серьезного быть у нас не может, – пояснила Виталина. – Я ему сразу сказала, что придуманная история мне не интересна".
"Он очень хороший партнер, – продолжает Виталина. – Партнер на шоу. Меня часто спрашивают, каков он в сексе. Честно? Не знаю. Не могу говорить о том, чего не было".
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