Звезда незрелых подростков: Моргенштерна жестко унизили за дилетантство

Недавно рэпер Моргенштерн высказал желание представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение". Тимати поддержал его решение. вот только представители шоу-бизнеса оказались почему-то против.

Музыкальный критик Сергей Соседов в пух и прах разнес идею Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн, поехать на "Евровидение". По словам критика, исполнитель не годится в кандидаты конкурса, так как в музыке не силен, пишет Teleprogramma.pro.

Соседов заявил, что у Моргенштерна нет ни реноме, ни статуса. А его основной аудиторией являются незрелые подростки.

"Евровидение" – солидный конкурс с огромной историей. Посылать туда шибзиков, пусть и популярных, недостойно", – заявил Сергей Соседов.

Также критик предложил в качестве кандидата от России группу little Big, которая в прошлом году не смогла выступить на конкурсе из-за эпидемии коронавируса.

Что касается Моргенштерна, то, по мнению Сергея Соседова, он может выступить на конкурсе через пять лет, если о нем, конечно, кто-то еще будет помнить.

Ранее актер Станислав Садальский раскритиковал идею Моргенштерна ехать на "Евровидение".