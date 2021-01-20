Звезда незрелых подростков: Моргенштерна жестко унизили за дилетантство

Музыкальный критик Сергей Соседов в пух и прах разнес идею Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн, поехать на "Евровидение". По словам критика, исполнитель не годится в кандидаты конкурса, так как в музыке не силен, пишет Teleprogramma.pro.
Соседов заявил, что у Моргенштерна нет ни реноме, ни статуса. А его основной аудиторией являются незрелые подростки.
"Евровидение" – солидный конкурс с огромной историей. Посылать туда шибзиков, пусть и популярных, недостойно", – заявил Сергей Соседов.
Также критик предложил в качестве кандидата от России группу little Big, которая в прошлом году не смогла выступить на конкурсе из-за эпидемии коронавируса.
Что касается Моргенштерна, то, по мнению Сергея Соседова, он может выступить на конкурсе через пять лет, если о нем, конечно, кто-то еще будет помнить.
Ранее актер Станислав Садальский раскритиковал идею Моргенштерна ехать на "Евровидение".
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