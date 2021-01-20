Развернется настоящая война: сделано заявление о разделе имущества умершего Грачевского

По мнению актрисы и модели Анны Калашниковой, имущество умершего Бориса Грачевского достанется не только его последней супруге Екатерине Белоцерковской, но и другим избранницам, на которых режиссер был женат. Дело в том, что экс-возлюбленные основателя киножурнала "Ералаш" тоже имеют от него детей, отметила знаменитость.

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