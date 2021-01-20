Развернется настоящая война: сделано заявление о разделе имущества умершего Грачевского

С первой женой Галиной Борис Грачевский прожил в браке почти 35 лет. За это время на свет появился сын Максим и дочь Ксения. Вторая жена Анна родила от режиссера девочку Василису. А в прошлом году третья супруга Екатерина Белоцерковская подарила основателю "Ералаша" еще одного наследника. Мальчика назвали Филиппом.
Анна Калашникова уверена, что экс-жены Грачевского могут претендовать на наследство. При этом актриса понимает: последняя жена Бориса Юрьевича при разделе имущества получит большую часть активов покойного супруга.
Более того, в ближайшее время развернется настоящая война за оставленное Грачевским наследство, считает Калашникова. Однако бывшим женам и вдове, по мнению модели, не стоит забывать и об увековечивании памяти режиссера. Мол, они могут снять фильм, установить памятник или открыть музей.
Напомним, Борис Грачевский умер 14 января. Причина смерти – осложнения, вызванные коронавирусом. Церемония прощания с основателем "Ералаша" состоялась на третий день после смерти. Режиссера похоронили на Троекуровском кладбище.
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