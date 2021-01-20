Вдова Грачевского впервые после похорон вышла на связь: Нам очень плохо!

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская дала понять, как чувствует себя после трагедии. Устав от домыслов и сплетен, она сделала публикацию в "Инстаграм".

Борис Грачевский умер 14 января. Причиной смерти стали осложнения, которые вызвала коронавируса инфекция. Церемония прощания с основателем киножурнала "Ералаш" состоялась спустя три дня в Доме кино. Режиссера похоронили на Троекуровском кладбище.

Екатерина Белоцерковская, которая в прошлом году подарила 71-летнему супругу сына Филиппа, в первые дни после трагедии едва держалась на ногах. Говорили, что вдова режиссера находится в предынсультном состоянии из-за утраты, но друзья семьи опровергли эту информацию.

Также появились слухи, что Белоцерковская собирала деньги на похороны мужа. Эти домыслы решила развеять сама Екатерина. Накануне она в своем инстаграм-аккаунте обратилась к общественности. Вдова режиссера заявила, что она и другие родственники организовали похороны без чьей-либо помощи.

Екатерина попросила не трогать ее и семью. "Нам очень плохо!", – написала она. Ранее друзья Бориса Грачевского давали понять, что Белоцерковская старается взять себя в руки ради девятимесячного сына.