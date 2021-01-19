Зараженный коронавирусом Грачевский умер после отказа от вакцинации

Весной прошлого года Борис Грачевский обзавелся еще одним наследником. Екатерина Белоцерковская родила от режиссера сына Филиппа. Ради него основатель "Ералаша" стал поправлять свое здоровье.
Борис Юрьевич боялся смерти, поэтому старался активно заниматься спортом: каждый день делал гимнастику и плавал. Но когда режиссеру предложили сделать прививку от коронавируса, он отказался. Грачевский, который якобы чувствовал себя здоровым, не понимал, зачем ему делать вакцину.
Но, по словам подруги основателя "Ералаша" Елены Перелыгиной, на самом деле его здоровье оставляло желать лучшего. Так, Борис Юрьевич жаловался на сильную боль в суставах. Перелыгина видела состояние Грачевского, когда встретилась с ним на отдыхе в Геленджике.
Напомним, в конце декабря 2020-го Борис Грачевский был госпитализирован. Состояние режиссера, заразившегося коронавирусом, начало быстро ухудшаться. Сообщалось, что его легкие были поражены на 75%. Осложнения, вызванные инфекцией, стали причиной смерти. Режиссера, который ушел из жизни 14 января, похоронили через три дня на Троекуровском кладбище.
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