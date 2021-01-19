Зараженный коронавирусом Грачевский умер после отказа от вакцинации

Еще в начале декабря Борис Грачевский чувствовал себя хорошо. Он был жизнерадостным, строил смелые планы на будущее. Но коронавирусная инфекция, к которой он раньше относился несерьезно, быстро сразила основателя киножурнала "Ералаш".

прочитано 330 раз