Сафронов высказался о предынсультном состоянии молодой вдовы Грачевского

Екатерина Белоцерковская до сих пор до конца не пришла в себя после того, как умер Борис Грачевский. Женщину поддерживают многочисленные коллеги и друзья режиссера.

Художник Никас Сафронов рассказал, что супруга создателя "Ералаша" старается взять себя в руки ради маленького сына.

Поговаривали даже о том, что Екатерина находилась в предынсультном состоянии. Однако Никас Сафронов заверил, что это не совсем так.

По словам живописца, Белоцерковская сильно переживала смерть Бориса Грачевского, но на поминках уже стала оттаивать, ведь у нее подрастает ребенок. "Катя говорит: "Ради Филиппа я готова жить дальше". Конечно, если бы не было сына, она бы "была готова лечь в могилу", – поделился Никас Сафронов.

Художник добавил, что режиссер много делал, чтобы украсить жизнь молодой жены. Она же его искренне любила.

Известно, что вдова Бориса Грачевского планирует организовать вечер памяти своего знаменитого мужа. Екатерина собирает фото– и видеоматериалы. По мнению Сафронова, худрук "Ералаша" прожил бы еще лет 20-25, смог бы поднять и воспитать сына.

Сейчас маленький сын умершего Бориса Грачевского находится с няней. Вдова артиста боялась, что мальчик заболеет коронавирусом и изолировала его.

