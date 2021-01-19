Постельные фото Грачевского с молодой вдовой утекли в Сеть после смерти

Екатерина ностальгирует и посвящает покойному мужу трогательные "истории" в своем "Инстаграм". Накануне она написала: "Вот и все… Таких, как ты, больше нет. Я любила, люблю и буду любить тебя вечно!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред). Ранее сообщалось, что близкие крайне обеспокоены ее состоянием, которое описывали как предынсультное. Екатерина пока тяжело справляется с навалившимся на нее стрессом.
Вечером Белоцерковская продолжила делиться с поклонниками теплыми моментами семейной жизни. Она выложила кадр, сделанный в супружеской постели. На нем пара лежит на белых простынях, а между мамой и папой расположился маленький Филипп, сын возлюбленных, которого Екатерина родила весной прошлого года. Мальчик был долгожданным ребенком.
Напомним, на прощании с Борисом Грачевским вдова не могла сдержать слез. Рядом с ней были близкие, которые всячески поддерживали ее. Однако потом Екатерина Белоцерковская собралась с силами и мужественно произнесла слова, которые никого не оставили равнодушным.
"Ты был, есть и будешь. Будешь вечно в наших сердцах. Знаешь, ты, как никто, любил жизнь. И любишь сию минуту. Ты гениальнейший человек. Просто помни только об одном, что мы все тебя любим. Все твои дети тебя любят. И я тоже. Это не конец, мы обязательно встретимся", – сказала вдова.
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