Лолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, певица Лолита Милявская много работала и радовала поклонников новыми песнями и выступлениями. Также артистка, которая в этом году заметно преобразилась, принимала участие в телевизионных проектах.
На одном из таких мероприятий корреспондент "Дни.ру" встретился с Лолитой. Увидев камеру, певица решила раздеться и таким образом поздравить фанатов с Новым годом. Но показать стриптиз исполнительница хита "Пошлю его на..." не смогла: молнию заело.
Лолита не смогла четко сформулировать свое поздравление с Новым годом, потому что считает: 2020-ый запомнился лишь чередой печальных событий. "Что еще можно говорить? Год был полное ***. Если следующий [год] будет таким же, то... Я не знаю. Придется раздеваться!", – сказала Милявская.
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