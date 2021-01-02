"Куча шавок": Пасынок Джигарханяна врезал Петросяну за слова об отце

Сын Татьяны Власовой жестко ответил на провокационные слова Евгения Петросяна о том, что Армен Джигарханян умер из-за плохого ухода и безразличия родных. Степан Джигарханян выругался в адрес комика.

В 2020 году Армен Джигарханян умер на 86 году жизни. О кончине народного артиста СССР высказывались очень многие: поклонники актера, его родные, коллеги, друзья, медицинские работники. Одной из звездных персон, которая прокомментировала смерть легенды советского кино, стал Евгений Петросян. "Сгнил, потому что никто к нему не подходил", – выразился комик в конце 2020 года.

Речь юмориста вызвала безудержное возмущение Степана Джигарханяна – приемного сына покойного артиста. Родственник актера сообщил, что Евгений Петросян никаким образом не был связан с Арменом Джигарханяном. По мнению Степана, комик не состоял с усопшей знаменитостью ни в дружеских, ни в товарищеских отношениях, поэтому у него не было возможности знать о предсмертном состоянии артиста.

Пасынок Армена Джигарханяна уверен – на Евгения Петросяна повлияла его жена Татьяна Брухунова. Мужчина убежден, что молодая супруга комика хорошо общается с Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая обвиняет в смерти артиста его родных и близких. "Я так полагаю, эту карту та сторона, эта куча шавок, продолжит усиленно разыгрывать.", – заявил Степан Джигарханян про экс-возлюбленную отца, Евгения Петросяна и их единомышленников.