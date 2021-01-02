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Жена Юдашкина развлеклась в мужской компании после гей-скандала с участием супруга

Жена Юдашкина развлеклась в мужской компании после гей-скандала с участием супруга

Марина Юдашкина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Супругу Валентина Юдашкина засняли в обществе импозантных мужчин на новогодней вечеринке. Марина повеселилась на празднике, несмотря на историю с гомосексуальным поведением ее супруга.
прочитано 2181 раз

Новый 2021 год Валентин Юдашкин и его жена отметили в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По Сети разлетелся снимок с мероприятия, на котором большая дружная компания гостей Примадонны восседает на лестнице. При этом россияне отметили, что Марина Юдашкина появилась в кадре рядом с другими мужчинами, а Валентина вытеснили в сторону. Женщина нарядилась на торжество в элегантное блестящее платье мини. Радостные эмоции супруги кутюрье, которые зафиксировала камера, усилили подозрения поклонников в том, что и без мужа Марина Юдашкина отлично проводит время.

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Валентин Абрамович Юдашкин

Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

Совсем недавно Валентин Юдашкин попал в гей-скандал. Была обнародована его личная переписка с 47-летней звездой балета Николаем Цискаридзе. В текстовом диалоге были интимные намеки, поэтому кутюрье обвинили в романтической связи с известным представителем мужского пола. Тогда россияне выразили сочувствие Марине Юдашкиной как обманутой жене.

Несмотря на слухи и сплетни вокруг семьи Юдашкиных, супруги продолжают появляться вместе на мероприятиях. По снимку с празднования Нового года в доме Пугачевой народ сделал вывод о том, что жена Валентина Юдашкина пользуется интересом у противоположного пола и очень довольна этим фактом.

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Автор: 2 января 2021, 13:57 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Валентин Юдашкин выбрал самую красивую сотрудницу офиса

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Они хотя внешне смотрятся как несуразная пара, но они прекрасная пара. Здоровья и всего самого доброго этой милой семье!
Гость
Ответить
Ну это понятно!Если муж пп <цензура> ид дд000р,то старую лоханку она парить будет на стороне!Говорят,что к ней попали даже фотки,где ппиииддд000р циска харит в )!(0п-у её мужа!
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