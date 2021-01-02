"Хотел в последний раз": Стало известно предсмертное желание Джигарханяна

Печальная смерть Армена Джигарханяна осенью 2020 года продолжает обрастать новыми подробностями. Недавно врач усопшего актера сообщил о том, чего страстно желал артист перед кончиной.

Армен Борисович умирал тяжело, страдая из-за беспомощности и поразительной физической боли. Его предсмертное состояние было настолько страшным из-за прогрессирующих заболеваний, которые с годами исчерпали жизненные ресурсы организма легендарного актера. О плачевном состоянии Армена Джигарханяна в последние дни жизни высказался Армаис Камалов – директор клиники МГУ, в которой лечился народный артист СССР.

Лечащий врач артиста сообщил, что перед смертью Армен Джигарханян чаще вспоминал не о бывших женах (Виталине Цымбалюк-Романовской и Татьяне Власовой, – Прим. ред.), а о самом себе. Его волновало то, как он прожил жизнь, каким казался публике, каких успехов добился на актерском поприще. За считанное количество дней до кончины Армен Джигарханян заявил, что хочет насладиться любимым фильмом, в котором исполнил прекрасную роль. "Он хотел в последний раз посмотреть на себя со стороны.", – выразился директор клиники МГУ.

Армаис Камалов не сообщил, какой именно фильм просила включить покойная легенда перед смертью. На счету актера целая галерея эффектных образов, он мастерски перевоплощался в самых разных персонажей. Предположений о том, какая кинократина стала избранной для Армена Джигарханяна, может быть множество, ведь каждый фильм с его участием неподражаем.