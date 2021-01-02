Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей года

Рядом с Заворотнюк: подробности похорон онкобольного Буйнова
Лучше всех: дети несут цветы и игрушки к могиле внезапно умершего Галкина
Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью
Кудрявцеву с инсультом увезли в больницу после известия об уходе партнера
Стало известно о сильном давлении на Эрнста после позора в Новый год
партнеры
Суббота
2 января
Лента новостей
13:57
Жена Юдашкина развлеклась в мужской компании после гей-скандала с участием супруга
13:29
Умер болевший коронавирусом актер Кореньев
13:06
Не уберегли: 86-летнего Ланового сразил тяжелый недуг
12:27
Расфуфыренная Пугачева устроила дома массовую вечеринку
11:43
Лукашенко разочаровал народ новогодним выступлением
11:27
"Хотел в последний раз": Стало известно предсмертное желание Джигарханяна
11:22
Умер известный сценарист
10:39
"Она скончалась": Цивин заявил о страшном горе в семье
10:38
Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 января 2021 года
08:34
Кати Пушкаревой больше нет: кардинальное преображение звезды "Не родись красивой" Нелли Уваровой
06:22
Появились данные о возвращении Пугачевой на сцену
04:15
Игривый пес выбежал на футбольное поле и прервал матч
02:08
Пойдет ли Лукашенко на интеграцию с Россией в 2021 году
23:35
Беременность и брак: заявлено о больших переменах в жизни Бузовой
21:11
"Решение будет принимать женщина": сенсационный прогноз на будущее США в 2021 году
19:06
Рубль или доллар: в какой валюте лучше хранить деньги в 2021 году
17:24
"С треском провалилась": мечтающую превзойти соперницу Меган Маркл разнесли в пух и прах
16:29
Валерия сообщила о пополнении в семье: На свет появилась чудесная девочка
15:17
Арзамасову и Авербуха предупредили о проблемах после рождения детей
13:43
Чего России ждать от Джо Байдена в 2021 году
12:35
Россиян в новогоднюю ночь пичкали суррогатами, подделками и покойниками
11:20
"Многие уроки были усвоены": разведенный Тимати подвел итоги года
09:01
Гороскоп на январь 2021 года
04:34
Не уберегли: беременная невестка Валерии заразилась коронавирусом
03:40
Маша Вебер поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
02:20
Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 января 2021 года
01:23
Александр Невский поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом из Лос-Анджелеса
00:07
Билан поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
23:36
EMIN поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
22:47
Джигурда поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
21:09
Валерия поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
20:16
Гулькина поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
19:20
Савичева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
18:33
Лолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
17:21
В Подмосковье мужчина расстрелял сына во время ссоры
17:09
Виктор Дробыш озвучил необычные планы на встречу Нового года
17:07
Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
17:02
Умер известный французский актер
16:56
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом
16:37
Юдашкин устроил загулявшей жене изысканный сюрприз
16:24
Украинцы потребовали от Зеленского купить российскую вакцину от коронавируса
16:20
Горбань из "Кухни" закружилась в эротичном танце после древнего обряда
16:12
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
16:04
"Заявление из Преисподней": Мария Захарова разнесла Украину за "адские" угрозы России
16:00
Пьяные мигранты устроили драку в московском метро
15:57
"Там он ради детей": Меладзе пожелали развестись в новом году
15:52
"Очень тяжело": после слухов о страшной болезни Дубовицкая заговорила о трудностях
15:48
Для галочки: Подольская и Пресняков сфотографировались на фоне икон
15:45
Назван простой способ сделать зубную щетку безопаснее
15:27
Звезда сериала "Сонька – Золотая Ручка" тайно вышла замуж за известного режиссера
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россиян в новогоднюю ночь пичкали суррогатами, подделками и покойниками
Лукашенко рассказал об изменении Конституции: Свою власть продлевать не буду
"Уже наотмечалась?": валяющейся в сугробе Бондарчук просят больше не наливать
Появились данные о возвращении Пугачевой на сцену
С Успенской случилось несчастье после обращения к дочери
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Шоу-бизнес

"Хотел в последний раз": Стало известно предсмертное желание Джигарханяна

Армен Джигарханян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/ www.globallookpress.com
Печальная смерть Армена Джигарханяна осенью 2020 года продолжает обрастать новыми подробностями. Недавно врач усопшего актера сообщил о том, чего страстно желал артист перед кончиной.
прочитано 1780 раз

Армен Борисович умирал тяжело, страдая из-за беспомощности и поразительной физической боли. Его предсмертное состояние было настолько страшным из-за прогрессирующих заболеваний, которые с годами исчерпали жизненные ресурсы организма легендарного актера. О плачевном состоянии Армена Джигарханяна в последние дни жизни высказался Армаис Камалов – директор клиники МГУ, в которой лечился народный артист СССР.

ПО ТЕМЕ

Кричал с утра до ночи: вскрылись шокирующие подробности последних дней Джигарханяна

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Лечащий врач артиста сообщил, что перед смертью Армен Джигарханян чаще вспоминал не о бывших женах (Виталине Цымбалюк-Романовской и Татьяне Власовой, – Прим. ред.), а о самом себе. Его волновало то, как он прожил жизнь, каким казался публике, каких успехов добился на актерском поприще. За считанное количество дней до кончины Армен Джигарханян заявил, что хочет насладиться любимым фильмом, в котором исполнил прекрасную роль. "Он хотел в последний раз посмотреть на себя со стороны.", – выразился директор клиники МГУ.

Армаис Камалов не сообщил, какой именно фильм просила включить покойная легенда перед смертью. На счету актера целая галерея эффектных образов, он мастерски перевоплощался в самых разных персонажей. Предположений о том, какая кинократина стала избранной для Армена Джигарханяна, может быть множество, ведь каждый фильм с его участием неподражаем.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 2 января 2021, 11:27 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мрачный Киркоров произнес душераздирающие слова на похоронах Джигарханяна

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Трындец,
Гость
Ответить
Утро начинается с усопших!
1

Популярные темы форума

Политика

"Заявление из Преисподней": Мария Захарова разнесла Украину за "адские" угрозы России
Лукашенко рассказал об изменении Конституции: Свою власть продлевать не буду
Политолог Золотарев: Ближе к весне Зеленского попытаются сместить с поста
Депутат Рады Рабинович о разочаровании в Зеленском: Он не лох, лохи – мы

Шоу-бизнес

Россиян в новогоднюю ночь пичкали суррогатами, подделками и покойниками
"Многие уроки были усвоены": разведенный Тимати подвел итоги года
Не уберегли: беременная невестка Валерии заразилась коронавирусом
Маша Вебер поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

С Успенской случилось несчастье после обращения к дочери

Певица сама рассказала об этом

Шоу-бизнес

"Хотел в последний раз": Стало известно предсмертное желание Джигарханяна

Артист не мог уйти из жизни просто так
Шоу-бизнес

Для галочки: Подольская и Пресняков сфотографировались на фоне икон

Артисты покрестили новорожденного

Шоу-бизнес

Наглая провокация: Цискаридзе втянули в грязный гей-скандал

Доводящие до тошноты фото

Гороскоп

Гороскоп на январь 2021 года
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
Гороскоп для Рыб на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+