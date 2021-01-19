Состояние госпитализированной с коронавирусом Хмельницкой изменилось

На днях стало известно, что актриса Алена хмельницкая госпитализирована с коронавирусом. Сообщалось, что врачи день и ночь наблюдают за состоянием звезды. Теперь появились новости о динамике заболевания.

Алена Хмельницкая заразилась коронавирусом накануне своего 50-летия. Сначала звезда лечилась дома сама, но потом ей стало хуже, и ее забрали в больницу. Актриса опубликовала в своем "Инстаграм" видео из палаты и рассказала о самочувствии. У нее пропало обоняние и появилась бессонница.

Сегодня Алена Хмельницкая снова вышла на связь с поклонниками и сообщила, что она идет на поправку. К ней вернулось обоняние и хорошее настроение.

"Ура! Ура! Ко мне возвращаются запахи. Как это приятно и хорошо. Вчера автоматически пшикнула на себя духами и, о чудо!" – рассказала довольная Алена Хмельницкая в своем микроблоге.

Стоит Отметить, что ее новый возлюбленный Александр Синюшин помог актрисе отпраздновать 50-летие, несмотря на недуг. Он пригласил джаз-бэнд, который поздравил ее прямо под окнами, а поклонники неустанно присылали ей цветы и подарки целый день.

Стоит отметить, что еще совсем недавно, как раз в честь своего 50-летия Алена Хмельницкая пришла на программу к Борису Корчевникову "Судьба человека" и рассказала о своем новом избраннике. Актриса счастлива в отношениях с ним и не скрывает своих чувств.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что у ведущей Ксении Бородиной после коронавируса начались осложнения.