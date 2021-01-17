"Ангела-хранителя в помощь": Хмельницкую положили в больницу после известия о недуге

Популярная росийская актриса и телеведущая Алена Хмельницкая госпитализирована. К этому привело поражение легких знаменитости и неутешительный диагноз, который ей поставили.

На днях Алена Хмельницкая была вынуждена отмечать юбилей в кровати, так как ее сразил коронавирус. Врачи порекомендовали звезде не рисковать своим здоровьем, поэтому все торжественные планы ей пришлось отменить. Однако на этом лечение актрисы не закончилось – у нее диагностировали пневмонию. Диагностика легких с помощью рентгеновских лучей показала, что легкие 50-летней знаменитости поражены. По совету медиков Алена Хмельницкая легла в больницу, чтобы поскорее восстановить здоровье и улучшить самочувствие.

Телеведущая поделилась известием о госпитализации в своем инстаграм-канале. Женщина подчеркнула, что с ней все в порядке, но находиться под круглосуточным наблюдением врачей для нее сейчас оптимально. Алена Хмельницкая обрадовала подписчиков словами о том, что будет с ними на связи, а также видеороликом, на котором она чистит цитрусовый фрукт помело.

Поклонники оставили для актрисы добрые пожелания, слова поддержки и позитивные смайлики. "Храни вас Бог! Поправляйтесь!", "Пожалуйста, пусть все будет хорошо! Пейте побольше, пусть все вирусы уходят!", "Крепкого здоровья и скорейшего восстановления сил", " Не смейте болеть, пожалуйста! Вы умница и красавица!", "Ангела-хранителя в помощь", – написали фанаты Алене Хмельницкой.