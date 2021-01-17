Черной от горя молодой вдове стало плохо у гроба Грачевского

В столичном доме кино проходит церемония прощания с Борис Грачевским. Возле гроба основателя "Ералаша" сидит его безутешная вдова – Екатерина Белоцерковская. Корреспондент "Дни.ру" сказал ей слова соболезнования.

Актриса и певица Екатерина Белоцерковская стала третьей женой Бориса Грачевского. Они зарегистрировали брак в феврале 2016 года и сейчас готовились отметить "деревянную" свадьбу...

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Белоцерковская была младше знаменитого мужа на 35 лет. Но у них была очень гармоничная пара. "Я уверен, что она будет моей последней женой! – за два месяца до смерти сказал Грачевский в интервью "Дни.ру". – С последней молодой женой мне наконец-то повезло! Мне хватит свадеб! За женами – это к Дунаевскому, он семь раз женился". Как говорят друзья актера, именно Екатерине и ее маленькому сыну Филиппу худрук "Ералаша" и завещал имущество и права на киножурнал.

А пока на молодую вдову страшно смотреть. Она без конца рыдает, что-то шепчет и катается. Время от времени ей подают воду и лекарства. Уход Грачевского стал для супруги неожиданностью и шоком.

"Когда она сама болела коронавирусом, Боря над ней смеялся, – рассказал "Дни.ру" Бедрос Киркоров. – А потом заболел и сам. Но не верил, что все серьезно, делал селфи из реанимации".