"Холод и отчуждение": подруга о состоянии почерневшей от горя вдовы Грачевского

Смерть Бориса Грачевского стала потрясением для его супруги Екатерины Белоцерковской. На церемонии прощания с режиссером и на похоронах она едва стояла на ногах. Спустя сутки появилась информация, что вдова основателя киножурнала "Ералаш" находится в тяжелом состоянии из-за трагедии.

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