"Холод и отчуждение": подруга о состоянии почерневшей от горя вдовы Грачевского

Подруга режиссера Лариса Преториус сообщила журналистам, что Екатерина Белоцерковская чувствует себя не так плохо, как об этом пишут в интернете. Мол, вдова Бориса Грачевского, внутри которой был "холод и отчуждение", начала "потихонечку оттаивать". Преториус не сомневается, что Екатерина справится с утратой.
Белоцерковской есть, ради кого жить, отметила подруга Грачевского. Весной прошлого года супруга подарила основателю киножурнала "Ералаш" сына Филиппа. Борис Юрьевич очень радовался рождению наследника. Казалось, что он помолодел на несколько лет.
Преториус также призналась, что не до конца осознает произошедшее, в отличие от вдовы Грачевского. "Катя-то понимает, в чем дело", – попыталась объяснить состояние Екатерины подруга режиссера.
Напомним, Борис Грачевский был госпитализирован накануне Нового года. Режиссер умер 14 января на 72-ом году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. У него было поражено 75% легких. Основателя киножурнала "Ералаш" похоронили спустя три дня на Троекуровском кладбище.
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