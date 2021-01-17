"Пропал сон, аппетит": с бывшей женой после смерти Грачевского творится неладное

Звездный союз распался в 2014 году. Эти отношения запомнились в светских кругах вечными скандалами и делением имущества. Однако сейчас модель убита горем из-за смерти бывшего возлюбленного.
Панасенко узнала о трагедии благодаря третьей жене режиссера, актрисе Екатерине Белоцерковской. По словам инстадивы, она до сих пор не может прийти в себя после злополучного сообщения.
"04.01 в 22.30 Катя написала мне, что Бори нет. С этого момента что-то оборвалось. Пропал сон, аппетит. Дома не могу, дома Вася, она не должна меня такой видеть", – откровенно заявила Анна.
Панасенко мгновенно простила былые обиды Грачевскому. Теперь она полностью пересмотрела свои взгляды на отношения и семейную жизнь. Стоит отметить, что после разрыва экс-супруги нелестно отзывались друг о друге в прессе.
Борис утверждал, что Анна предпочитает званные вечера воспитанию дочери. Более того, он был взбешен, что экс-пассия оставила его фамилию. Сама же девушка не скрывает, что их отношения были "сложными и натянутыми".
Грачевский признавался, что только в третьем браке обрел настоящую любовь и гармонию. 36-летняя Екатерина Белоцерковская, в свою очередь, подарила окрыленному мужчине сына Филиппа.
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