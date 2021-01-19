Узнавшему о смерти родного человека Манучарову потребовалось лечение психики

Российский актер и ведущий Вячеслав Манучаров дал откровенное интервью, в котором поведал о случившейся в его жизни трагедии. После этого ему потребовалась помощь специалистов.

Вячеслав Манучаров два раза был женат и воспитывает троих детей. Однако о его личной жизни ничего не известно. Сам он редко рассказывает о делах сердечных. На этот раз шоумен сделал исключение и откровенно рассказал о себе.

В первом браке у Вячеслава Манучарова и его супруги родилась дочь Арина. Сейчас девочке десять лет. После развода связь с дочерью на шесть лет была потеряна, но сейчас они снова общаются. За од до смерти бывшая жена Вячеслава Вика неожиданно разрешила отцу видеться с дочерью. На тот момент шоумен уже жил во втором браке с американкой Дорой.

Когда актер узнал о смерти Виктории, что-то внутри него оборвалось. Он опустил руки и долго не мог оправиться от горя.

"Мы с дочкой вместе шли из магазина. Мне позвонили, и у меня руки опустились, я выронил пакеты с продуктами ", – вспомнил о трагедии Вячеслав Манучаров.

Трагедия настолько шокировала шоумена, что ему потребовалась помощь специалистов для восстановления психического баланса. Он ходил к психологам.

Новая супруга не стала возражать против того, что Арина будет жить с ними. Сейчас у нее есть брат и сестра. Вячеслав Манучаров много времени и средств вкладывает в развитие детей, пишет Womanhit.