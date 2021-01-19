"Это не бесплатно": в Сеть попала переписка встречающейся с темнокожим дочери Урганта с извращенцем

Падчерица Ивана Урганта Эрика Куталия, живущая в США, встречается с темнокожим парнем по имени Муса. Несмотря на то, что сердце девушки несвободно, ей часто пишут поклонники, желающие разглядеть ее части тела более детально.

Некоторые СМИ уже называют неродную дочь Ивана Урганта успешным фешн-блогером. В будущем Эрика Куталия планирует основать собственный бренд одежды. Известно, что девушка тяготеет к ретро-гардеробу, поэтому не сложно догадаться, какой стиль она будет продвигать.

Очевидно, что для реализации этой идеи требуется немалая сумма денег. И, кажется, Эрика нашла один из способов заработка. На днях падчерице Урганта написал один из поклонников, который, судя по сообщению, является извращенцем. Незнакомец попросил ее показать пальцы ног.

Эрика сочла это сообщение забавным, поэтому решила сделать скриншот переписки и опубликовать его в своем инстаграм-аккаунте. То ли в шутку, то ли всерьез девушка написала: "Это не бесплатно". На самом ли деле дочь Урганта берет деньги за более откровенные фотографии или только планирует этим заниматься, остается только догадываться.

Стоит отметить, что темнокожий возлюбленный падчерицы Ивана Урганта тоже интересуется винтажными вещами. В своем инстаграм-аккаунте Муса часто устраивает аукционы. Тем, кто предложит большую сумму, парень отдает вещи из своего ретро-гардероба.