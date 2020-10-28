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Плюхайся ко мне в постель: сексуальный Фомин рассказал о карьерном росте в обмен на интим

Плюхайся ко мне в постель: сексуальный Фомин рассказал о карьерном росте в обмен на интим

Митя Фомин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В последнее время знаменитые люди все чаще попадают в скандалы на сексуальной почве. Например, сразу девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Семь из них утверждали, что он помешал их карьере после отказал в близости.
прочитано 1757 раз

Вероятно, проблемы в карьере теперь могут начаться и у певца Мити Фомина. Он тоже отказал в половой близости в обмен на щедрые предложения. "Не думал, что когда-либо вообще об этом скажу, – вздыхает артист. – Слыша многочисленные отклики и видя реакцию самых разных людей по всей планете, которые были замешаны в сексуальных скандалах, никогда не думал, что это может коснуться и меня. А сейчас на собственной шкуре испытываю ту же самую проблему и неудобство в собственной жизни".

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"Четко осознаю, что интимный контакт и недвусмысленное предложение лечь в постель, а точнее, мое нежелание это сделать, закрывают дверь в определенную сферу моей творческой жизни, – шокировал музыкант. – Естественно, я не буду и не хочу это озвучивать детально и поименно. Пока, во всяком случае... И понимаю, что это некое соглашение, за которое не должно быть потом стыдно в далеком
будущем".

Обратился Митя к своим поклонникам с вопросом, правильно ли он поступил, отказав в сексе. "Вы бы пошли на такую сделку, когда ради карьерного роста нужно плюхнуться в постель с тем, кто обещал открыть вам новые возможности? Я отказал. Мне тоже", – написал Митя в своем "Инстаграме". И пообещал "искать теперь пути выхода из этой ситуации".

Артист, правда, не уточнил, мужчина или женщина предлагали ему интимную связь. Зная нравы шоу-бизнеса, можно ведь всего ожидать...

Автор: 28 октября 2020, 12:13 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

TOMOC
Ответить
Губкин Это Он ТеБе Не Дал Что Ли?
Гость
Ответить
Этим певунам уже под <цензура> лет, а они до сих пор всё Мити,Ромы, Димы, Славы...
1

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