Плюхайся ко мне в постель: сексуальный Фомин рассказал о карьерном росте в обмен на интим

Вероятно, проблемы в карьере теперь могут начаться и у певца Мити Фомина. Он тоже отказал в половой близости в обмен на щедрые предложения. "Не думал, что когда-либо вообще об этом скажу, – вздыхает артист. – Слыша многочисленные отклики и видя реакцию самых разных людей по всей планете, которые были замешаны в сексуальных скандалах, никогда не думал, что это может коснуться и меня. А сейчас на собственной шкуре испытываю ту же самую проблему и неудобство в собственной жизни".
"Четко осознаю, что интимный контакт и недвусмысленное предложение лечь в постель, а точнее, мое нежелание это сделать, закрывают дверь в определенную сферу моей творческой жизни, – шокировал музыкант. – Естественно, я не буду и не хочу это озвучивать детально и поименно. Пока, во всяком случае... И понимаю, что это некое соглашение, за которое не должно быть потом стыдно в далеком
будущем".
Обратился Митя к своим поклонникам с вопросом, правильно ли он поступил, отказав в сексе. "Вы бы пошли на такую сделку, когда ради карьерного роста нужно плюхнуться в постель с тем, кто обещал открыть вам новые возможности? Я отказал. Мне тоже", – написал Митя в своем "Инстаграме". И пообещал "искать теперь пути выхода из этой ситуации".
Артист, правда, не уточнил, мужчина или женщина предлагали ему интимную связь. Зная нравы шоу-бизнеса, можно ведь всего ожидать...
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