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Шоу-бизнес
Первая любовь: дочь Урганта раскрыла детали романа с темнокожим красавцем

Первая любовь: дочь Урганта раскрыла детали романа с темнокожим красавцем

Иван Ургант. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com.
20-летняя Эрика Кикнадзе рассказала о том, как начинался ее роман с привлекательным темнокожим парнем. Падчерица телеведущего Ивана Урганта, которую тот считает своей дочерью, дала откровенное интервью.
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Эрика Кикнадзе довольно продолжительное время встречается с американцем по имени Мозес. Первое знакомство влюбленных состоялось два года назад на вечеринке в честь Хэллоуина. Мероприятие было закрытым.

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По словам Кикнадзе, в тот день молодой человек не обратил на нее внимания. На празднике было много ярких красавиц, на фоне которых она затерялась.

Спустя месяц Эрика вновь встретила Мозеса. Молодые люди пересеклись в супермаркете. В магазин дочка Урганта пришла с подругой. Там приятельница девушки собиралась встретиться с двоюродным братом, которым оказался парень с вечеринки.

"Муса увидел меня и улыбнулся", – вспомнила наследница российской знаменитости. Эрика почувствовала, что понравилась темнокожему красавцу.

Дочь Урганта призналась, что для нее Мозес – первая любовь. Ранее она даже на свидание не ходила.

Молодой человек покорил Кикнадзе умением внимательно выслушать. Для девушки это умение очень важно. Парень окружил возлюбленную заботой. Когда Эрике понадобилось съезжать из общежития в квартиру на Манхэттене, Мозес со своими братьями организовал ее переезд. На 20-летие возлюбленный сделал девушке сюрприз – украсил ее квартиру шариками и гирляндами, а также подарил раритетную фотокамеру.

"После месяца общения мы стали неразлейвода, всегда вместе", – заметила девушка.

Автор: 31 октября 2020, 15:30 Источник: Tatler Russia ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Хилькевич и Ургант просят о спасении

комментарии

Ответить:

алеся
Ответить
Да, "везет" же Урганту! Жена грузинка с двумя детьми, зять негр, внуки букут негрогрузами.
1

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