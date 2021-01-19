"Просто принять": изуродованная страшной болезнью бывшая жена Аршавина молится за здоровье

В последнее время бывшая жена Андрея Аршавина перестала показывать лицо на фотографиях. Внимательные подписчики заметили: оно либо закрыто рукой, либо девушка стоит спиной, либо присутствует сильная ретушь, которой раньше Казьмина совсем не злоупотребляла. Тут же появились слухи, что она стала жертвой неудачной пластической операции. Прервав долгое молчание, она рассказала, что болезнь сильно изменила ее внешность.
Накануне Алиса впервые решилась предстать перед поклонниками такой, какая она есть. Экс-супруга футболиста выложила фотографию и показала, как она выглядит сегодня. На кадрах она лежит в снегу около ели. Снимок сделан издалека, однако даже так изменения достаточно заметны.
"Лежу. Сижу. Поклонилась. К верху руки, помолилась. Помоги мне и моим детям пройти все эти испытания. Или просто принять. С праздником милые, добрые люди" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – написала она. В комментариях девушка призналась: на лечение ее не хочет брать ни один врач. Подписчики активно поддержали Алису Казьмину и уверили ее, что все будет хорошо.
"Вы такая молодец! Держитесь, дорогая, все будет", "вы самая прекрасная, самая сильная девушка, умница, от вас веет позитивом, добром, храни вас Творец", "Чтобы эти испытания завершились скорейшим выздоровлением!", "Алисочка, я от всего сердца желаю Вам скорейшего выздоровления!", "Давай Вам Бог пройти все эти испытания и быть самой счастливой женщиной и мамой", – писали они.
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