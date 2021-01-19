"Просто принять": изуродованная страшной болезнью бывшая жена Аршавина молится за здоровье

Долгое время пользователи не могли понять, что происходит с Алисой Казьминой. Девушка всегда была бойкой и жизнерадостной, выкладывала роскошные фотографии. В один момент все изменилось. Она долго молчала, но все же нашла в себе силы рассказать о недуге. Оказалось, Алиса активно борется с непростым аутоиммунным заболеванием.



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