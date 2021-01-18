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Самбурская в колготках взгромоздилась на шест

Самбурская в колготках взгромоздилась на шест

Настасья Самбурская. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в сексуальном вызывающем образе. Звезда сериала "Универ" взобралась на пилон.
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Артистка пообщалась с поклонниками в "сторис" своего инстаграм-аккаунта. Она ответила на их вопросы и опубликовала соответствующие снимки.

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Так, один из фолловеров попросил ее показать фото в костюме "госпожи". Знаменитость это сделала. Настасья Самбурская поделилась кадром, на котором позирует в мини-ютке, черных колготках, латексном корсете на шнуровка и длинных черных сапогах. Актриса сообщила, что это фото сделано на съемках "Универа".

Отметим, что Настасья Самбурская любит эпатировать публику, представая в эффектных образах. Так, она периодически экспериментирует с прической. Ранее звезда предстала в образе блондинки. Мнения о том, какой цвет актрисе больше к лицу, разделились. Поклонники давно привыкли видеть любимую артистку брюнеткой. Но нашлись те, кто посчитал, что светлый цвет молодит знаменитость.

Также Настасья Самбурская известна своим острым языком. Она никогда не дает спуску хейтерам и периодически резко высказывается о коллегах по шоу-бизнесу. Так, недавно в Сети произошел конфликт между ней и Ольгой Бузовой.

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Автор: 18 января 2021, 19:09 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии

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