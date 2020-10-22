Расставшийся с Асмус Харламов развлекся с красоткой из Little Big

На днях Гарик Харламовым впервые откровенно рассказал о разводе с Кристиной Асмус. По его словам, брак был обречен, поскольку с годами любовь угасла. Супруги стали неинтересны друг другу.
После расставания и комик, и актриса с головой ушли в работу. Кристина увлеклась съемками шоу "Золото Геленджика" и спектаклями в театре. Гарик же продолжает работать над новыми выпусками Comedy Club и другими проектами телеканала ТНТ.
В своем инстаграм-аккаунте Харламов показывает не только рабочие моменты, но и домашний досуг. Например, недавно Гарик встретился с участниками группы Little Big Ильей Прусикиным и Соней Таюрской. Во время посиделок, вероятно, им позвонил мошенник. Компания решила подшутить над злоумышленником и таким образом развлечь себя.
Пока Илья снимал на телефон, Гарик прикидывался дураком во время беседы с мошенником. В кадр также попала Таюрская, расхаживающая по квартире. Девушка едва сдерживала смех, слушая комичный разговор Харламова с незнакомцем.
В итоге мошенник понял, что над ним подшучивают. Он оскорбил комика и прервал звонок. Гарик, Илья и Соня разразились громким смехом.
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