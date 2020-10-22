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Расставшийся с Асмус Харламов развлекся с красоткой из Little Big

Расставшийся с Асмус Харламов развлекся с красоткой из Little Big

Гарик Харламов. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов снял на камеру комичный разговор с мошенниками. Солистка группы Little Big, которая в тот момент хозяйничала в квартире, случайно попала в кадр.
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На днях Гарик Харламовым впервые откровенно рассказал о разводе с Кристиной Асмус. По его словам, брак был обречен, поскольку с годами любовь угасла. Супруги стали неинтересны друг другу.

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 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

После расставания и комик, и актриса с головой ушли в работу. Кристина увлеклась съемками шоу "Золото Геленджика" и спектаклями в театре. Гарик же продолжает работать над новыми выпусками Comedy Club и другими проектами телеканала ТНТ.

В своем инстаграм-аккаунте Харламов показывает не только рабочие моменты, но и домашний досуг. Например, недавно Гарик встретился с участниками группы Little Big Ильей Прусикиным и Соней Таюрской. Во время посиделок, вероятно, им позвонил мошенник. Компания решила подшутить над злоумышленником и таким образом развлечь себя.

Пока Илья снимал на телефон, Гарик прикидывался дураком во время беседы с мошенником. В кадр также попала Таюрская, расхаживающая по квартире. Девушка едва сдерживала смех, слушая комичный разговор Харламова с незнакомцем.

В итоге мошенник понял, что над ним подшучивают. Он оскорбил комика и прервал звонок. Гарик, Илья и Соня разразились громким смехом.

Автор: 22 октября 2020, 13:31 Источник: Instagram
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Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

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