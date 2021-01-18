Кошмар: могила Грачевского утонула сразу после похорон

Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Корреспондент "Дни.ру" побывал на знаменитом погосте.

Выкопать могилу, когда на улице мороз -20, задача непростая. Поэтому сотрудники ритуальной службы использовали отбойные молотки. Тем же, кто приехал на кладбище, выдавались пледы – слишком зябко было стоять на продуваемом всеми ветрами кладбище.

Бориса Грачевского похоронили возле Эдуарда Успенского. И это очень символично. Писатель придумал крокодила Гену и Чебурашку, пса Шарика и кота Матроскина, дядю Федора, почтальона Печкина, братьев Колобков – он всю жизнь писал для детей. А Грачевский всю жизнь снимал детский киножурнал "Ералаш"...

Накануне с Борисом Юрьевичем прощались в столичном Доме кино. Сцена утопала в венках – "От любящих детей", "От Бедроса и Филиппа Киркоровых", "От любящей жены", "От киностудии имени Горького", "От Григоряши"... А цветов было так много, что их везли на кладбище в отдельной машине. И могила под охапками роз просто утонула...

Напомним, Борис Грачевский умер 14 января от коронавируса. Его уход стал для всех шоком и кошмаром, ведь более жизнерадостного человека трудно представить...