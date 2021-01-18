Жди беды: колдун Бесов прямо у гроба предупредил молодую вдову Грачевского о скорой смерти

По старой традиции деятелей культуры провожают аплодисментами. Но когда из столичного Дома кино выносили гроб с телом основателя "Ералаша", случилась заминка. Народ ахнул, увидел, что молодая безутешная вдова идет не позади домовины, а впереди! А это очень плохая примета.
"С человеком, который идет впереди гроба, может случиться ряд неприятностей, более того преждевременная кончина, – сообщил "Дни.ру" знаменитый колдун Артем Бесов. – Поэтому родственники и близкие люди всегда должны идти позади, провожая усопшего в последний путь. Считается, что тот, кто идет впереди гроба, может "уйти" на тот свет раньше покойника. На похоронах также нельзя также обгонять катафалк – это сулит болезни или неприятности".
Действительно, наши предки верили, что с одной стороны гроба располагаются демоны, а с другой – ангелы. И пока несут гроб, эти сущности ведут борьбу за душу усопшего. Их противостояние открывает перед траурной процессией невидимый энергетический коридор, связанный с потусторонними мирами. Поэтому, если человек попадет в такой коридор, он может умереть в течение сорока дней после похорон.
Еще по одной версии перед кладбищем душу покойника встречают ранее усопшие родственники, друзья, знакомые. И если вместо покойной души впереди процессии появится живой человек, то может произойти путаница и его душу заберут с собой в мир мертвых.
Напомним, Борис Грачевский умер 14 января в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему шел 72-й год.
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Поломана психика
Почему показывают по телевидению Бари Алибасова и его женщин?
А вы страдаете авторитаризмом?
Сын поддерживает Навального
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
мужчины красят ногти
Сергей