Жди беды: колдун Бесов прямо у гроба предупредил молодую вдову Грачевского о скорой смерти

На Троекуровском кладбище Москвы похоронили Бориса Грачевского. Прощание с ним дало поводы для пересудов – люди обсуждали и стоимость гроба, и читающего поминальную молитву раввина, и отсутствие некоторых жен и детей на панихиде. Но больше всего досталось молодой вдове.

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