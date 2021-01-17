"Это не конец": пронзительная речь рыдающей вдовы у гроба Грачевского

Борис Грачевский был женат на молодой Екатерине Белоцерковской без малого пять лет. И всю свою огромную любовь она выразила в пронзительной прощальный речи.
"Ты очень любил жизнь, ты был гениальнейшим человеком, – рыдала Катя над гробом. – Я прошу тебя помнить только об одном – мы все тебя очень любим, все твои дети. И я тоже. Но это не конец. Мы обязательно встретимся вместе".
Присутствующие в Доме кино не могли сдержать слез от этих слов. Все понимают, как тяжело сейчас молодой вдове с ребенком на руках – сыну Филиппу еще нет и годика...
Напомним, сердце Бориса Грачевского остановилось 14 января от последствий коронавируса. Ему шел 72-й год... Похоронят основателя детского киножурнала "Ералаш" на Алле славы Троекуровского кладбища столицы.
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Бабы в носках
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Поломана психика
Почему показывают по телевидению Бари Алибасова и его женщин?
Трусы