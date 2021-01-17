"Это не конец": пронзительная речь рыдающей вдовы у гроба Грачевского

В Доме кино завершилась гражданская панихида по основателю "Ералаша" Борису Грачевскому. Последней у гроба выступила молодая вдова – Екатерина Белоцерковская. Она не смогла сдержать рыданий.

Борис Грачевский был женат на молодой Екатерине Белоцерковской без малого пять лет. И всю свою огромную любовь она выразила в пронзительной прощальный речи.

"Ты очень любил жизнь, ты был гениальнейшим человеком, – рыдала Катя над гробом. – Я прошу тебя помнить только об одном – мы все тебя очень любим, все твои дети. И я тоже. Но это не конец. Мы обязательно встретимся вместе".

Присутствующие в Доме кино не могли сдержать слез от этих слов. Все понимают, как тяжело сейчас молодой вдове с ребенком на руках – сыну Филиппу еще нет и годика...

Напомним, сердце Бориса Грачевского остановилось 14 января от последствий коронавируса. Ему шел 72-й год... Похоронят основателя детского киножурнала "Ералаш" на Алле славы Троекуровского кладбища столицы.