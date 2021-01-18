"Ералашем" будет управлять дух Грачевского: обнародованы перспективы развития киножурнала

На прощании с Борисом Грачевским директор киножурнала Аркадий Григорян ответил и на этот вопрос. Он утверждает, что перед смертью Борис Юрьевич разработал четкий план дальнейшего развития телепередачи. Поэтому поклонники могут не волноваться: любимый всеми "Ералаш" пока продолжит выходить под своеобразным покровительством бессменного основателя.
"Команда "Ералаша" на ближайшие два года, как минимум, сохранит дело Бориса Юрьевича. Мы чётко знаем, куда идти и что делать" – заявил Григорян. Он упомянул, что вопрос уже решен и трудностей в реализации задуманного возникнуть не должно.
Напомним, причиной смерти режиссера стали осложнения, вызванные Covid-19. Сообщалось, что Борису Грачевскому диагностировали поражение легких на 75 процентов. Некоторое время перед госпитализацией режиссер проходил лечение на дому.
По словам Ларисы Преториус, которая долгие годы дружила с семьей, Борис Юрьевич консультировался с врачом по телефону, а медицинский работник давал ему советы по восстановлению. Актриса утверждает, что состояние отца "Ералаша" ухудшилось именно после этих дистанционных переговоров. Она рассказала, что медицинский работник отговаривал его делать КТ, из-за чего Грачевского не госпитализировали тогда, когда это уже было необходимо.
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