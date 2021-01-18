"Ералашем" будет управлять дух Грачевского: обнародованы перспективы развития киножурнала

Новость о госпитализации Бориса Грачевского появилась 27 декабря. Вечером 14 января легендарный режиссер скончался в больнице. Вся страна была убита горем, а многие также волновались за дело жизни режиссера – киножурнал "Ералаш", на котором выросли несколько поколений артистов и зрителей.



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