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Шоу-бизнес
Сын рискует лишиться имущества после смерти Грачевского

Сын рискует лишиться имущества после смерти Грачевского

Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выяснилось, что сын Бориса Грачевского, скончавшегося на прошлой неделе, задолжал банку больше миллиарда рублей. Юрист Дмитрий Кваша рассказал, что может случиться с наследником основателя киножурнала "Ералаш".
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Борис Грачевский помогал сыну-предпринимателю погасить миллиардный долг, но даже у прославленного режиссера не было таких денежных средств. 48-летний Максим Грачевский владел несколькими компаниями, которые в итоге прогорели. Фирмы обанкротились, а наследник режиссера стал должником.

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По мнению юриста, у Грачевского-младшего могут отобрать все имущество. Если выяснится, что этого недостаточно для списания долга, то оставшаяся его часть окажется на совести сына Бориса Юрьевича.

Максима не оставит эта проблема до тех пор, пока он не обанкротится как физическое лицо, отметил эксперт. Также, по словам юриста, возможен перекуп долга. Мол, его реально продать минимум за 2% от номинала и навсегда забыть об этом.

Кроме того, есть вероятность, что банк просто оставит этот долг за Грачевским-младшим и иногда будет напоминать о нем: отправлять приставов или списывать средства с других счетов сына режиссера.

Напомним, Борис Грачевский умер 14 января. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Церемония прощания с режиссером состоялась в воскресенье, 17-го числа. В этот же день его похоронили на Троекуровском кладбище.

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Автор: 18 января 2021, 10:29 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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