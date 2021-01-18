Сын рискует лишиться имущества после смерти Грачевского

Борис Грачевский помогал сыну-предпринимателю погасить миллиардный долг, но даже у прославленного режиссера не было таких денежных средств. 48-летний Максим Грачевский владел несколькими компаниями, которые в итоге прогорели. Фирмы обанкротились, а наследник режиссера стал должником.
По мнению юриста, у Грачевского-младшего могут отобрать все имущество. Если выяснится, что этого недостаточно для списания долга, то оставшаяся его часть окажется на совести сына Бориса Юрьевича.
Максима не оставит эта проблема до тех пор, пока он не обанкротится как физическое лицо, отметил эксперт. Также, по словам юриста, возможен перекуп долга. Мол, его реально продать минимум за 2% от номинала и навсегда забыть об этом.
Кроме того, есть вероятность, что банк просто оставит этот долг за Грачевским-младшим и иногда будет напоминать о нем: отправлять приставов или списывать средства с других счетов сына режиссера.
Напомним, Борис Грачевский умер 14 января. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Церемония прощания с режиссером состоялась в воскресенье, 17-го числа. В этот же день его похоронили на Троекуровском кладбище.
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