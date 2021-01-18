"Не давали снимать "Ералаш": Садальский сделал громкое заявление после прощания с Грачевским

Борис Грачевский умер 14 января. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Режиссер надеялся, что сможет победить болезнь, поэтому строил смелые планы. Например, в начале этого года он хотел вернуться к съемкам киножурнала "Ералаш".
Стас Садальский знает, как много значил для Бориса Юрьевича этот проект. Но, по словам 69-летнего актера, работа над киножурналом была для режиссера нелегкой. "Ему не давали денег снимать этот самый "Ералаш", – заявил Садальский, сделав пост в "Инстаграм" после панихиды.
Говоря о церемонии прощания с Грачевским, актер отметил, что в Доме кино было много народу. На панихиде зачитывались телеграммы с соболезнованиями. Также Садальский похвалил заслуженного артиста России Владимира Долинского, который замечательно вел траурное мероприятие.
Напомним, Борис Грачевский находился в больнице несколько недель. Режиссера, который сначала лечился от ковида на дому, госпитализировали в конце декабря. Медики делали все, чтобы спасти основателя "Ералаша", но тщетно. Его близкие считают, что в трагедии отчасти виноват онлайн-врач, который давал консультации.
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Поломана психика
Почему показывают по телевидению Бари Алибасова и его женщин?
А вы страдаете авторитаризмом?
Сын поддерживает Навального
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
мужчины красят ногти
Сергей