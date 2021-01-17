Трясущегося Киркорова держали под руки у гроба Грачевского

Бедрос Киркоров пришел к гробу друга одним из первых. Прошлой осенью он сам переболел коронавирусом, но был в полной экипировке – в защитной маске, перчатках. А под руку 88-летнего певца держал пародист Александр Матвеев – пожилому певцу уже трудно двигаться без посторонней помощи.
"Боря был всегда с улыбкой, я его грустным никогда не видел, – смахивает слезу Бедрос Киркоров. – Человек-изобретатель, как Туполев! Человек-солнце! Он же работал с детьми и именно от них черпал энергию. Я сам после ухода на пенсию делаю тоже самое – придумал детский фестиваль".
По словам Киркорова, в последний раз с Грачевским он виделся на дне рождения своего внука Мартина в прошлом году. "Он был веселый, шутил, балагурил, ничто не предвещало скоро ухода, – вспоминает Бедрос. – Когда его жена Катя болела коронавирусом, Боря над ней смеялся. А потом заболел и сам. Но не верил, что все серьезно, делал селфи из реанимации".
Напомним, Борис Грачевский умер 14 января от осложнений коронавируса. Ему шел 72 год. Похоронят основателя детского киножурнала "Ералаш" на Троекуровском кладбище.
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