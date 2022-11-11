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Анна Евгеньевна Грачевская

Телеведущая
Анна Евгеньевна Грачевская
  • Дата рождения: 6 сентября 1986
  • Место рождения: Харьков, УССР, СССР
  • Знак зодиака: Дева
  • Рост: 167
  • Жена/Муж: Артем Кузякин, Борис Грачевский
  • Дети: Василиса Грачевская

До брака с "отцом" детского киножурнала Борисом Грачевским Анна носила фамилию Панасенко. Кем были родители Грачевской, доподлинно не известно. Девушка окончила Университет культуры и искусств в Санкт-Петербурге по специальности режиссера и продюсера театрализованных шоу-программ.

Жизнь Анны изменилась после встречи и последующего замужества с художественным руководителем киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским. Режиссер помог молодой супруге построить карьеру телеведущей, определив Анну на телеканал "Юмор ТВ", где она закрутила роман с виджеем Артемом Сотником. Расставание с Грачевским не помешало Анне продолжить работу на телевидении.

По некоторым сведениям, Анна долго пыталась найти себя в Москве, работая моделью и аниматором в столичных клубах.

Наследники Бориса Грачевского не могут поделить имущество

Наследники Бориса Грачевского не могут поделить имущество
Борьба за деньги и недвижимость покойного режиссера не утихает. Кинорежиссер Борис Грачевский прославился в России благодаря своим ярким и занимательным фильмам для детей.

Вдова показала подросшего сына Бориса Грачевского

Вдова показала подросшего сына Бориса Грачевского
Сын Бориса Грачевского Филипп растет точной копией своего знаменитого папы. Российский режиссер и создатель "Ералаша" Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская прожили в браке почти пять лет.

Вдова Грачевского рассказала о приступе удушья

Вдова Грачевского рассказала о приступе удушья
Вдова Грачевского испытала страшное состояние. Создатель "Ералаша" Борис Грачевский умер в январе 2021 года от осложнений после коронавируса.

"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского

"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского
Анна Грачевская с мая 2010 по февраль 2014 года была второй женой режиссера и сценариста Бориса Грачевского. И в сентябре 2012 года даже родила от отца "Ералаша" дочь Василису. 14 января 2021 года Грачевский умер и сегодня его бывшей жене приходится не только обходиться без его алиментов, но еще и судиться на наследство. Подробности она рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру" на премьере третьего сезона сериала "Тест на беременность" от "Кинопоиска". "Сегодня у нас идут суды и за "Ералаш", и за наследство, – вздыхает Анна.

"Существуем с мужем отдельно друг от друга": Грачевская откровенно об изменах и причинах развода

"Существуем с мужем отдельно друг от друга": Грачевская откровенно об изменах и причинах развода
Анна Грачевская была второй женой режиссера и сценариста Бориса Грачевского. И в сентябре 2012 года даже родила от отца "Ералаша" дочь Василису. А теперь Интернет пишет, что Аня якобы разводится и со своим вторым мужем – баскетболистом-красавцем Артемом Кузякиным. Корреспондент "Дни.ру" выяснил все из первых уст на премьере фильма "Игра на выживание-2" онлайн-кинотеатра Premier. Все помнят, как 2015 году Артем Кузякин организовал совместный полет на воздушном шаре, где и вручил возлюбленной кольцо.

Бывшая жена Грачевского шокировала истощенным видом

Бывшая жена Грачевского шокировала истощенным видом
Бывшая жена режиссера Бориса Грачевского дала откровенное интервью. Создатель "Ералаша" Борис Грачевский был официально женат три раза, в браках у него родились четверо детей.

Боли в суставах и смещение позвоночника: истощенной бывшей Грачевского поставили диагноз

Боли в суставах и смещение позвоночника: истощенной бывшей Грачевского поставили диагноз
Эксперт по питанию проанализировал фигуру бывшей жены Бориса Грачевского Анны Грачевской. Бывшая жена автора журнала "Ералаш" Бориса Грачевского Анна Грачевская гордится своей внешностью и фигурой.

Состояние критическое: Анна Грачевская воет от отсутствия лекарств для спасения жизни

Состояние критическое: Анна Грачевская воет от отсутствия лекарств для спасения жизни
Уроженка Харькова Анна Панасенко была с мая 2010 по февраль 2014 года была второй женой режиссера Бориса Грачевского. За ним она жила как за каменной стеной. Но теперь, когда основатель "Ералаша" ушел, все тяготы свалились на нее. Сегодня на Украине, где проходит спецоперация, остается родня Грачевской.

Ножки-спички: исхудавшей донельзя бывшей жене Грачевского поставили страшный диагноз

Ножки-спички: исхудавшей донельзя бывшей жене Грачевского поставили страшный диагноз
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский был женат трижды. Второй его супругой (с мая 2010 по февраль 2014) была Анна Евгеньевна Грачевская. Панасенко. Разница в 27 лет их не смущала. А как сегодня, спустя год после смерти Грачевского, живет родившая от него красавица? С 9-летней дочерью Василисой бывшая жена Грачевского сейчас наслаждается солнцем, морем и песком на элитном курорте Таиланда "Анантара Разананда Пханган Вилла Резорт & Спа".

Безутешная вдова оказалась на больничной койке после рыданий у могилы Грачевского

Безутешная вдова оказалась на больничной койке после рыданий у могилы Грачевского
Екатерина Белоцерковская не может смириться с утратой. Режиссер ушел из жизни в начале прошлого года, в честь годовщины смерти на Троекуровском кладбище ему открыли памятник.

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