Анна Евгеньевна Грачевская Телеведущая

До брака с "отцом" детского киножурнала Борисом Грачевским Анна носила фамилию Панасенко. Кем были родители Грачевской, доподлинно не известно. Девушка окончила Университет культуры и искусств в Санкт-Петербурге по специальности режиссера и продюсера театрализованных шоу-программ.

Жизнь Анны изменилась после встречи и последующего замужества с художественным руководителем киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским. Режиссер помог молодой супруге построить карьеру телеведущей, определив Анну на телеканал "Юмор ТВ", где она закрутила роман с виджеем Артемом Сотником. Расставание с Грачевским не помешало Анне продолжить работу на телевидении.

По некоторым сведениям, Анна долго пыталась найти себя в Москве, работая моделью и аниматором в столичных клубах.