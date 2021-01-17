Как Кристина Асмус изменилась после развода

Многочисленная аудитория сразу же предположила, что актриса решилась на смену внешнего вида из-за громкого развода с Гариком Харламовым. Однако общественные домыслы не оправдали себя. Все оказалось намного проще.
Дело в том, что Кристина была вынуждена распрощаться со светлым оттенком волос ради новой роли. Съемки требовали от Асмус образ знойной брюнетки с растрепанными волосами.
"Большинство СМИ свяжут новыи? цвет волос с разводом, но я покрасилась для съемок. Удивительно, но это было одно из самых легких решении? в моеи? жизни! На него мне потребовалось максимум несколько секунд", – заверила артистка.
По словам экс-супруги Харламова, она всегда готова на кардинальные перемены для сценических ролей. Любои? цвет волос, любая длина, хоть побриться налысо или сбрить брови. Поправиться на энное количество килограммов или похудеть, научиться разным навыкам. Все это лишь еще один этап в творческом пути актрисы.
Стоит отметить, что Кристине удается совмещать приятное с полезным. Асмус не только успешно продвигается по карьерной лестнице, но и успевает крутить романы. В качестве доказательства она публично показывает букеты от анонимных поклонников.
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