"Надо было лечиться дома": Жена Виторгана нашла виновных в смерти Грачевского

Супруга Эмманиула Виторгана выразила мнение о лечении покойного Бориса Грачевского. Ирина проанализировала события и пришла к выводу о том, что кинорежиссер зря узнал о поражении легких.

Эммануил и Ирина Виторган были близкими друзьями покойного Бориса Грачевского, поэтому оказали сценаристу неоценимую помощь в борьбе с коронавирусом – помогли ему попасть на лечение в хорошую московскую больницу. Однако Ирина Виторган сообщила, что эта мера была безвыходной, так как болезнь создателя кинорежиссера была к тому моменту слишком запущенной. По словам женщины, до госпитализации медики неправильно консультировали создателя "Ералаша" по видеосвязи, что и привело к летальному исходу, да и вообще он зря решил обследовать легкие с помощью рентгеновских лучей.

Ирина Виторган предполагает, что заразиться коронавирусом покойный сценарист мог во время диагностики легких. Более того, она считает, что всему виной психосоматика – если бы создатель "Ералаша" не узнал о страшном поражении дыхательных органов, то мог бы восстанавливать здоровье как ни в чем не бывало и продлить себе жизнь. "Надо было ему лечиться дома и никуда не ездить.", – выразилась супруга Эммануила Гедеоновича.

Женщина заявила, что до компьютерной томографии (КТ) основатель киножурнала "Ералаш" не жаловался на самочувствие, его беспокоила только повышенная температура. "Лучше не ездить на КТ, а лечиться дома. И самое главное – не пить антибиотики", – выразилась подруга Бориса Грачевского.