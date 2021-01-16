Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Суббота
16 января
Лента новостей
16:23
Успенская пришла на мост и сложила ладони в молитве после примирения с дочерью
16:18
"Надо было лечиться дома": Жена Виторгана нашла виновных в смерти Грачевского
16:05
69-летний Конкин поборол страшную болезнь
15:40
Странное фото Шаляпина с умершем в психушке отцом вызвало оторопь
15:29
"Боль просто дикая!": Стало известно о жутких мучениях усопшего Грачевского
15:22
"Сараи для спортсменов": Рудковская и Плющенко "балуют" воспитанников
14:59
Варум смирилась с похождениями женолюба Агутина
14:43
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
14:37
Тихановская просит ЕС признать ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями
13:43
Грибулина выступила с речью о разделе имущества покойного Грачевского
13:32
"Такая озорная": молодая жена Петросяна сняла одежду на морозе
13:23
Довела до слез: сестра публично издевается над Меган Маркл
12:53
Победительница "Холостяка"?: таинственная брюнетка прижималась к Тимати на публике
12:08
Заскучавшего с семьей Джигана соблазняли отпуском с блудницами
11:50
Стали известны условия получения повышенной пенсии
11:27
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
10:54
Москва включила самозанятых граждан и ИП в списки на бесплатную вакцинацию
10:46
"Все меньше на Земле": Смерть Грачевского стала для Лолиты личной трагедией
08:00
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
06:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 января 2021 года
03:57
Раскрыты сенсационные данные о годовалом сыне принца Гарри и Меган Маркл
02:01
Начнется светлая полоса: Екатерину Волкову призывают держаться
00:10
Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года
23:30
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года
22:02
"Не досмотрела сериал": известный блогер родила от пасынка после многолетнего бесплодия
21:26
Объявлена дата массовой вакцинации от коронавируса
20:48
"Отговаривала делать КТ": близкие Грачевского обвинили в его смерти врача
19:57
"Никогда не узнала бы!": изменившуюся Дарью Мороз приняли за Леди Гагу
19:54
Таран кофейни иномаркой попал на видео
19:39
Состояние средней тяжести: врачи спасают вдову Этуша с пораженными коронавирусом легкими
19:29
Незадолго до смерти у Грачевского сгорели все сбережения: Большая трагедия
19:15
В Сеть попали снимки обнаженной дочери Ренаты Литвиновой
19:06
Банкам в России запретили отбирать детские деньги
18:47
СМИ: в доме сестры Рогозина нашли труп
18:40
Пронзительное послание Агутина довело народ до экстаза
18:37
"Сыграл огромную роль в моей жизни": Глюкоза сделала признание после шокирующего известия
18:29
"Потеряли все берега": таксисты пожаловались на агрегаторы
18:10
Кудрин предупредил россиян о третьей волне коронавируса: Расслабиться не удастся
18:03
"Это не имеет значения даже для нее": почему Лолита снова вышла замуж
17:57
Отказ от съемок, возобновление давней вражды, огромные гонорары: сериал "Секс в большом городе" возвращается
17:52
"Теперь ваша душенька спокойна?": скорбящая Чехова взорвалась из-за травли
17:45
МВД Белоруссии ответило на сообщения о создании лагеря для оппозиционеров
17:22
На западе Москвы загорелся жилой дом
17:15
КамАЗ столкнулся с летящим вертолетом
17:02
Что прохрипел Грачевский за несколько минут до комы
16:59
Юрист назвал законным требование ФСИН о реальном сроке для Навального
16:46
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
16:33
"Я устал": Якубович раздавлен трагедией
16:24
Политолог Рар заявил о вероятности революции в Белоруссии при Байдене
16:18
По стопам Крида и Моргенштерна: Хрусталев взбесил народ "порочащим мужчин" поступком
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Людей преследуют и унижают": Тихановская попросила Литву ввести санкции против Белорусских предприятий
"Ходить чмом в пуховичке": Собчак оскорбила россиян
"Простите меня, люди русские": опозорившемуся Шепелеву пришлось отбиваться от травли
"Может вскоре забрать к себе!": появлению призрака Джигарханяна дома у Виталины нашлось объяснение
Дома, квартиры и капитал: Борис Грачевский оставил шикарное наследство
Лукашенко о санкциях Запада против Белоруссии: Нас душили и будут душить
Шоу-бизнес

"Боль просто дикая!": Стало известно о жутких мучениях усопшего Грачевского

Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Психолог Елена Перелыгина рассказала о тяжелом недуге, который терзал покойного Бориса Грачевского. Женщина убеждена, что кинорежиссер улыбался, скрывая боль.

Продолжение: "Надо было лечиться дома": Жена Виторгана нашла виновных в смерти Грачевского
прочитано 1112 раз

Знаменитого сценариста привело к смерти заражение коронавирусом. Лежа в реанимации с этим страшным диагнозом, Борис Грачевский не терял боевого духа и даже делился в инстаграм-канале снимками, для создания которых широко улыбался, несмотря на все обстоятельства. Близкая знакомая покойного мужчины Елена Перелыгина объявила, что Борис Грачевский незадолго до смерти жаловался на ужасную боль в суставах.

ПО ТЕМЕ

Что прохрипел Грачевский за несколько минут до комы

"Вспомнили гадскую семейку": Неупокоенного Грачевского связали с Цивиным и Дрожжиной

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Психолог сообщила, что основатель "Ералаша" сообщил ей о тяжелом состоянии здоровья летом на вечерних посиделках в Геленджике. По словам женщины, кинорежиссеру было очень трудно передвигаться и превозмогать страдания – подниматься и спускаться по лестнице ему приходилось с большими усилиями. "Лена, боль просто дикая!", – признавался сценарист Перелыгиной. Тогда он добавил, что даже не представляет, как может побороть болезненные ощущения.

По словам Елены Перелыгиной, Борис Грачевский и не думал о скорой смерти, хотя проблемы с суставами доставляли ему массу неудобств. Женщина вспомнила, что вопреки тяжелому недугу, создатель "Ералаша" излучал позитив и игриво кокетничал с представительницами женского пола. Психолог уверена, что Борис Грачевский обладал великолепной выдержкой, так как шутил и забавлялся, испытывая физические страдания.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 16 января 2021, 15:29 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Кудрин предупредил россиян о третьей волне коронавируса: Расслабиться не удастся
МВД Белоруссии ответило на сообщения о создании лагеря для оппозиционеров
Политолог Рар заявил о вероятности революции в Белоруссии при Байдене
Политолог Макаркин: После захвата Капитолия Трамп стал "токсичной" фигурой

Шоу-бизнес

"Не досмотрела сериал": известный блогер родила от пасынка после многолетнего бесплодия
"Отговаривала делать КТ": близкие Грачевского обвинили в его смерти врача
"Никогда не узнала бы!": изменившуюся Дарью Мороз приняли за Леди Гагу
Состояние средней тяжести: врачи спасают вдову Этуша с пораженными коронавирусом легкими

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Грибулина выступила с речью о разделе имущества покойного Грачевского

Знаменитость громко высказалась о наследстве кинорежиссера
Шоу-бизнес

"Посмотрела через стекло": жену не пустили проститься с умирающим Грачевским

Врачи не давали прогнозов
Шоу-бизнес

"Такая озорная": молодая жена Петросяна сняла одежду на морозе

Татьяна Брухунова не испугалась холода
Шоу-бизнес

Заскучавшего с семьей Джигана соблазняли отпуском с блудницами

Звезда получила заманчивое предложение

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+