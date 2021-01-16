"Боль просто дикая!": Стало известно о жутких мучениях усопшего Грачевского

Психолог Елена Перелыгина рассказала о тяжелом недуге, который терзал покойного Бориса Грачевского. Женщина убеждена, что кинорежиссер улыбался, скрывая боль.

Знаменитого сценариста привело к смерти заражение коронавирусом. Лежа в реанимации с этим страшным диагнозом, Борис Грачевский не терял боевого духа и даже делился в инстаграм-канале снимками, для создания которых широко улыбался, несмотря на все обстоятельства. Близкая знакомая покойного мужчины Елена Перелыгина объявила, что Борис Грачевский незадолго до смерти жаловался на ужасную боль в суставах.

Психолог сообщила, что основатель "Ералаша" сообщил ей о тяжелом состоянии здоровья летом на вечерних посиделках в Геленджике. По словам женщины, кинорежиссеру было очень трудно передвигаться и превозмогать страдания – подниматься и спускаться по лестнице ему приходилось с большими усилиями. "Лена, боль просто дикая!", – признавался сценарист Перелыгиной. Тогда он добавил, что даже не представляет, как может побороть болезненные ощущения.

По словам Елены Перелыгиной, Борис Грачевский и не думал о скорой смерти, хотя проблемы с суставами доставляли ему массу неудобств. Женщина вспомнила, что вопреки тяжелому недугу, создатель "Ералаша" излучал позитив и игриво кокетничал с представительницами женского пола. Психолог уверена, что Борис Грачевский обладал великолепной выдержкой, так как шутил и забавлялся, испытывая физические страдания.