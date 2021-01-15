Украинцы харкнули в покойника Грачевского

На Украине новость о смерти художественного руководителя киножурнала не прошла не замеченной. Журналисты рассказали подробности жизни режиссера, отметив, что мужчина был трижды женат, а в 2020-м у него родился сын.
При этом украинские обозреватели не забыли упомянуть, что Борис Грачевский регулярно посещал ДНР и "оккупированный" Крым, где планировал открыть студию "Ералаша". Худрук киножурнала считал, что в регионах России должны быть его школы, чтобы дети могли учиться киномастерству.
Пользователи Сети из соседней страны негативно восприняли новость о смерти Бориса Грачевского. В комментариях под сообщением о кончине создателя "Ералаша" появилось множество негатива – украинцы буквально харкнули в покойника.
"Зачем нам эта информация? Мы что в рашке живем? Редакция хватить кормить украинцев тухлыми новостями (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да і *** з ним", "Был лучшего мнения об "этом" ничего не хочется говорить", – тут же написали в комментариях под новостью.
Напомним, Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни. За день до его смерти к нему в больницу приходила супруга Екатерина Белоцерковская. Девушку не пустили проститься с мужем, она увидела его только через стекло реанимации.
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