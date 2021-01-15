"Я устал": Якубович раздавлен трагедией

Борис Грачевский умер вечером 14 января в реанимации 52-й больницы в Москве. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Режиссер находился в медучреждении с конца декабря. Врачи делали все, чтобы спасти жизнь знаменитости, но их попытки оказались тщетными.
Ведущему капитал-шоу "Поле чудес" Леониду Якубовичу тяжело говорить о смерти Бориса Юрьевича. Народный артист дружил с режиссером больше 30 лет. "Я устал терять людей, – сказал телеведущий в беседе с RT, – поэтому мне больше нечего сказать".
Напомним, Грачевский – один из основателей киножурнала "Ералаш". Должность художественного руководителя он занимал с 2002 года. Режиссер также снял несколько фильмов. Например, "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Весной прошлого года он отметил 71-летие.
Новость о смерти Бориса Грачевского также прокомментировал Сергей Лазарев, который в детстве снялся в нескольких эпизодах "Ералаша". Певец поделился воспоминаниями, связанными с режиссером, а также поблагодарил его за киноопыт.
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