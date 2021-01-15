"Дико раздражал": Лазарев вспомнил работу с Грачевским

Певец решил почтить память умершего Бориса Грачевского теплыми воспоминаниями. Он рассказал, как будучи подростком участвовал в знаменитом детище режиссера – "Ералаше".



Сергей Лазарев отметил, что сложно представить в России человека, которыи? бы не знал, что такое "Ералаш". К слову, именно будущий исполнитель пел ту самую песню из заставки детского киножурнала.

"Мне тогда было 13 лет, и я очень хорошо запомнил день съемок, потому что накануне съемок я впервые побрился, так как детскии? черныи? пушок над губои? меня дико раздражал", – поделился Сергей Лазарев. По его словам, съемки прошли быстро, а сюжет был милым и незатеи?ливым.

Артист добавил, что в последнее время они с Борисом Грачевским пересекались не часто, но при встрече всегда тепло и по-дружески общались. "Он всегда с уважением и гордостью рассказывал про воспитанников "Ералаша"!", – высказался певец.

Лазарев поблагодарил режиссера за увлекательныи? детскии? киноопыт. "Светлая память!", – заключил исполнитель.

Умер Борис Грачевский 14 января в возрасте 71 года. Его госпитализировали перед Новым годом. 7 января Грачевского перевели в реанимацию. Позже звезду вторично ввели в состояние медикаментозной комы. Спустя несколько часов режиссер скончался.