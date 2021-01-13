Как Дзюба: камеры застукали Шаляпина за рукоблудием в туалете

У музыканта есть множество воспоминаний о других участниках, которыми он открыто делится с прессой и поклонниками. На этот раз он поведал о неловком моменте из жизни Прохора Шаляпина.
Артист рассказал, что камеры были установлены везде, включая туалеты и ванные комнаты. "Однажды камеры засняли, как Прохор Шаляпин онанировал, и это показали в эфире MTV. Тогда мы поняли, что камеры действительно снимают нас 24/7", – вспомнил Бородин. "Но без этого было никуда. Мы же были молодые, кровь и гормоны у всех кипели", – прокомментировал ситуацию исполнитель.
На момент участия в программе Арсению было всего 17 лет. В итоге, он занял второе место, уступив первое Дмитрию Колдуну. Он не скрывает, что условия жизни на проекте оставляли желать лучшего. Однажды их даже разместили в вытрезвителе города Бобруйск.
"Представьте картину: Зара с сумочкой Birkin поднимается по ступеням вытрезвителя. Вместе с ней идет весь такой просветленный Прохор Шаляпин. А в коридорах там стоят самые настоящие алкаши. Зара тогда устроила скандал, мы все ее успокаивали", – рассказал артист. Предприимчивая Зара тогда собрала деньги со всех участников, и они поехали искать гостиницу.
На гастролях происходило много разных событий, случались драки и громкие ссоры. Арсений Бородин благодарен тому времени и считает, что это был интересный опыт, а также лучший период его молодости.
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