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Любитель яростной мастурбации Шаляпин заявил о поиске богатой невесты

Любитель яростной мастурбации Шаляпин заявил о поиске богатой невесты

Прохор Шаляпин. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прохор Шаляпин никогда не скрывал, что его интересуют женщины постарше и посостоятельнее. После расставания с 64-летней Ларисой Копенкиной в Сети появилась информация о новом увлечении артиста – ей стала некая канадская миллиардерша по имени Татьяна.
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По словам исполнителя, несмотря на то, что у него есть постоянная партнерша, он не исключает для себя других вариантов. Как оказалось, особенно сильно 37-летний артист мечтает познакомиться с дамами, занимающими ведущие позиции в рейтинге самых богатых женщин мира.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

"Вообще список моих любовей – это первая двадцатка Forbes!" – отметил Прохор Шаляпин. По его словам, в подборке журнала в основном американки, но есть и одна японка. "Такая красивая, раздобревшая", – улыбается молодой человек. Артист заявил, что не против, если потенциальная невеста будет кормить его шоколадками, ведь он сладкоежка

Прохор Шаляпин признался, что никак не может взять себя в руки после праздников и отказаться от вкусной еды. Однако уже в середине января артист планирует улететь в Сочи на детокс, где несколько дней будет питаться только соками. Помимо похудения в программе звезды оздоровительные процедуры – массаж лица и внутренних органов.

37-летний певец отметил, что нужно всегда держать себя в тонусе, чтобы не превратиться в старика раньше времени. Прохора Шаляпина поражают коллеги, которые не следят за собой и спокойно "прыгают" по сцене, набрав лишних килограммов. По мнению артиста, это говорит о расхлябанности.

Напомним, накануне певец в беседе с журналистом "Дни.ру" вспомнил, что 15 лет назад по телевизору показали, как он яростно мастурбирует. По словам Прохора Шаляпина, тогда все участники "Фабрики звезд" онанировали, но попался на камеры он один. "Когда я самоудовлетворялся, то лежал в постели в темной комнате и думал, что меня никто не видит", – отметил артист.

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Автор: 14 января 2021, 14:10 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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Шаляпин поддержал молодых дизайнеров

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