"Посмотрела через стекло": жену не пустили проститься с умирающим Грачевским

Друзья и родственники до последнего верили, что режиссер справится с коварной болезнью. Еще неделю назад артист делился со знакомыми фотографиями маленького сына, переписывался с товарищами и уверял, что все будет хорошо. Однако лучше не становилось, а поражение легких достигло 75%.
В итоге Борис Грачевский оказался в реанимации, на ИВЛ, а затем врачи приняли решение ввести его в искусственную кому, из которой он больше не вышел. 14 января сердце руководителя "Ералаша" остановилось.
За день до смерти к нему в больницу приезжала супруга Екатерина Белоцерковская. По словам близкого друга семьи, девушку не пустили в реанимацию. "Она посмотрела на мужа через стекло", – заявил инсайдер. Как отметил человек, знакомый с ситуацией, врачи не делали прогнозов относительно состояния Бориса Грачевского – в этой болезни сложно что-то предугадать.
Стоит отметить, что Екатерина Белоцерковская тоже переболела ковидом, у 36-летней актрисы все прошло в более легкой форме. Поначалу супруги лечились дома, но постепенно 71-летнему худруку "Ералаша" становилось хуже, и 27 декабря 2020-го он сделал КТ, которая показала значительно поражение легких.
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