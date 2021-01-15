Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Пятница
15 января
Лента новостей
13:52
Козловский довел до мурашек неожиданным появлением
13:47
"Вообще не платят": артисту "Уральских пельменей" пришлось стать лесником
13:41
"Нет слов": Галкин разбит огромным горем
13:28
"Посмотрела через стекло": жену не пустили проститься с умирающим Грачевским
13:18
В Подмосковье мужчина сообщил о преступлении и обстрелял приехавших полицейских из ружья
13:12
В жизни Бурака Озчивита из "Основания: Осман" произошло важное событие
13:10
"Должна каждую неделю ходить в наркодиспансер": Гоген Солнцев выгнал из дома престарелую супругу
13:09
Байдену посоветовали оставить Трампа в покое: Не нагнетайте ситуацию
13:07
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
13:07
Лукашенко о санкциях Запада против Белоруссии: Нас душили и будут душить
12:51
Дважды разведенная сестра Фриске показала нового избранника: Подумала, что Жанна и Шепелев
12:38
"Пусть тебе там будет тепло": Кудрявцева обратилась к умершему Грачевскому
12:24
"Дикая тревога": Клара Новикова похоронила "Ералаш" вместе с Грачевским
12:14
Сериал "Сваты" лишился еще одного актера
12:04
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба заразился коронавирусом
11:59
"Как же так...": Ольга Орлова раздавлена жуткой новостью
11:58
Жаль, что рядом не было Цымбалюк-Романовской: о чем Грачевский попросил перед последним вздохом
11:48
Президент Боливии заявил о намерении привиться российской вакциной от коронавируса
11:40
Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского
11:39
"Подчиняется шакалью": Михаил Ефремов в колонии столкнулся с шантажом
11:38
"Похотливый старый еврей": Рынска плюнула в мертвого Грачевского
11:26
В Росспотребнадзоре анонсировали регистрацию третьей вакцины от коронавируса в России
11:17
Экономиста Илларионова уволили из Института Катона после слов о штурме Капитолия
11:15
Разработчики "Спутника V" оценили опасность американской вакцины от Pfizer
11:08
Коронавирус в России: за сутки выявили 24,7 тысячи новых случаев
11:01
"Я поражен": Винокур убит известием о смерти Грачевского
10:55
Муцениеце чувствовала себя второсортной рядом с Прилучным: Не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной
10:36
Россиян предупредили о подорожании тарифов на мобильную связь
10:30
Тихий ужас: обнародовано предсмертное фото Грачевского под аппаратом из реанимации
10:29
"Готов был всем помогать": Ярмольник о смерти Грачевского
10:27
В Госдуме отвергли "компромисс" по Крыму: Оставьте полуостров в покое
10:21
"Смеялись, шутили, планировали": Киркорова пришибло известием о смерти Грачевского
09:52
Не переживет этого: От дочери скрывают смерть Бориса Грачевского
09:50
Эксперт по опасным инфекциям оценил вероятность новой волны коронавируса весной
09:49
"Обнимались, целовались": Поплавская призналась в близости с Грачевским после его кончины
09:29
"Мы наконец-то счастливы стали!": бывшая жена обратилась к мертвому Грачевскому
09:28
"Ты жив": раздавленная смертью Грачевского молодая вдова почернела от горя
09:15
"Ходить чмом в пуховичке": Собчак оскорбила россиян
08:50
Байдену предрекли импичмент вскоре после ухода Трампа
08:31
Стали известны последние слова Грачевского перед смертью
08:29
Что убило Грачевского: названа причина смерти
06:51
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 января 2021 года
04:39
Быстро помириться не получится: вражда Прилучного и Муцениеце затянется на годы
02:19
Звезда "Титаника" подверглась жесткой травле: Будто все время находилась под лупой
00:04
Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года
00:00
Дома, квартиры и капитал: Борис Грачевский оставил шикарное наследство
23:51
Закон бумеранга: молодая пассия обвела Алибасова вокруг пальца
23:25
О чем Борис Грачевский успел рассказать перед смертью
22:59
Срочно: умер отец "Ералаша" Борис Грачевский
21:57
Уехавшие из страны Утяшева и Воля нашлись в пустыне
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Близкий друг Фриске вскрыл подноготную Шепелева: Говорить о порядочности не приходится
Одной ногой в могиле: стало известно о состоянии иссыхающей Королевой
Эксперт Абзалов: Байден покончит с многовекторностью Лукашенко
"Сын нужен только ради Жанниных денег": отец Фриске втоптал в грязь пронырливого Шепелева
"Людей преследуют и унижают": Тихановская попросила Литву ввести санкции против Белорусских предприятий
"Может вскоре забрать к себе!": появлению призрака Джигарханяна дома у Виталины нашлось объяснение
Шоу-бизнес

"Посмотрела через стекло": жену не пустили проститься с умирающим Грачевским

Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне стало известно, что сердце Бориса Грачевского остановилось. Бессменный худрук "Ералаша" скончался в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. За день до смерти к нему приходила молодая жена Екатерина Белоцерковская.
прочитано 669 раз

Друзья и родственники до последнего верили, что режиссер справится с коварной болезнью. Еще неделю назад артист делился со знакомыми фотографиями маленького сына, переписывался с товарищами и уверял, что все будет хорошо. Однако лучше не становилось, а поражение легких достигло 75%.

ПО ТЕМЕ

"Пусть тебе там будет тепло": Кудрявцева обратилась к умершему Грачевскому

"Похотливый старый еврей": Рынска плюнула в мертвого Грачевского

В итоге Борис Грачевский оказался в реанимации, на ИВЛ, а затем врачи приняли решение ввести его в искусственную кому, из которой он больше не вышел. 14 января сердце руководителя "Ералаша" остановилось.

За день до смерти к нему в больницу приезжала супруга Екатерина Белоцерковская. По словам близкого друга семьи, девушку не пустили в реанимацию. "Она посмотрела на мужа через стекло", – заявил инсайдер. Как отметил человек, знакомый с ситуацией, врачи не делали прогнозов относительно состояния Бориса Грачевского – в этой болезни сложно что-то предугадать.

Стоит отметить, что Екатерина Белоцерковская тоже переболела ковидом, у 36-летней актрисы все прошло в более легкой форме. Поначалу супруги лечились дома, но постепенно 71-летнему худруку "Ералаша" становилось хуже, и 27 декабря 2020-го он сделал КТ, которая показала значительно поражение легких.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 15 января 2021, 13:28 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко о санкциях Запада против Белоруссии: Нас душили и будут душить
Байдену предрекли импичмент вскоре после ухода Трампа
В Госдуме отвергли "компромисс" по Крыму: Оставьте полуостров в покое
Импичмента не будет: главный республиканец США искусно защитил Трампа

Шоу-бизнес

"Как же так...": Ольга Орлова раздавлена жуткой новостью
Жаль, что рядом не было Цымбалюк-Романовской: о чем Грачевский попросил перед последним вздохом
Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского
"Похотливый старый еврей": Рынска плюнула в мертвого Грачевского

Проишествия

Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор
"Я с ребенком взаперти": просившая о спасении жительница горящего дома в Екатеринбурге погибла с дочерью
Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Дважды разведенная сестра Фриске показала нового избранника: Подумала, что Жанна и Шепелев

Девушка светится от счастья
Шоу-бизнес

Тихий ужас: обнародовано предсмертное фото Грачевского под аппаратом из реанимации

Без слез смотреть невозможно
Шоу-бизнес

"Похотливый старый еврей": Рынска плюнула в мертвого Грачевского

Журналистка вылила на режиссера ушат грязи
Шоу-бизнес

Не переживет этого: От дочери скрывают смерть Бориса Грачевского

Слишком тяжелая потеря для девочки

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+