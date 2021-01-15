Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Пятница
15 января
Лента новостей
02:19
Звезда "Титаника" подверглась жесткой травле: Будто все время находилась под лупой
00:04
Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года
00:00
Дома, квартиры и капитал: Борис Грачевский оставил шикарное наследство
23:51
Закон бумеранга: молодая пассия обвела Алибасова вокруг пальца
23:25
О чем Борис Грачевский успел рассказать перед смертью
22:59
Срочно: умер отец "Ералаша" Борис Грачевский
21:57
Уехавшие из страны Утяшева и Воля нашлись в пустыне
21:54
Политолог Ищенко: "Потерявший адекватность" Байден способен начать ядерную войну
21:44
Стало известно о планах Азизы покинуть Россию с новым партнером
21:36
Twitter ограничил доступ к аккаунту вакцины "Спутник V"
21:34
Володин призвал создать открытый мировой рынок вакцин от COVID-19
21:32
"Вы много обо мне не знаете": Виктория Боня рассказала о тюрьме
21:12
Володин: США могли бы поучиться проводить выборы у Казахстана и Киргизии
20:59
В Подмосковье зажатому в кабине грузовика водителю понадобилась помощь спасателей
20:58
Володин сообщил, что сделал прививку от COVID-19
20:43
Володин рассказал о приоритетах Думы на весеннюю сессию
20:29
"Простите меня, люди русские": опозорившемуся Шепелеву пришлось отбиваться от травли
20:18
"Обучающая экспедиция": клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил новый проект
20:16
В Москве скончался предсказавший войну в Чечне политик
19:10
В Москве двое граждан США ограбили курьера
18:57
"Людей преследуют и унижают": Тихановская попросила Литву ввести санкции против Белорусских предприятий
18:52
Казарновская простила бросившего ее после смерти матери без наследства отца
18:31
Политолог Баширов о последствиях блокировки Трампа в Twitter: Весь мир столкнется с вызовом
18:20
Странная поза ненакрашенной Навки вызвала ажиотаж
18:17
"Плачу за это по сей день": оставившая ребенка с бывшим мужем Анохина раскаялась
18:15
Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали из-за сердечной аритмии
18:12
Молодящийся Пресняков рядом с родившей Подольской выглядит ее сыном
17:45
Прощания не будет: оскандалившуюся Дрожжину без посторонних похоронят на Кунцевском кладбище
17:41
В Шахтах конфликт заключенных обернулся убийством
17:39
"Была остановка сердца": с Дрожжиной случилось горе после заключения
17:34
Пережившая выкидыш звезда "Орла и решки" решилась на развод
17:15
"Прости меня!": больная страшным недугом бывшая жена Аршавина раскаялась в содеянном
17:05
"Может вскоре забрать к себе!": появлению призрака Джигарханяна дома у Виталины нашлось объяснение
17:02
"Сколько можно выставляться голой?": вывалившую грудь напоказ Самойлову распекли
16:50
В Екатеринбурге мигранты устроили дебош
16:49
Расставшаяся с мужчиной Боня отказалась от еды
16:36
"Спешил на годовщину": обнародованы детали смерти звезды сериалов "Метод" и "Глухарь"
16:26
Как живет оставшаяся сиротой внучка Конкина
16:17
Врачи сообщили об изменении состояния госпитализированной с коронавирусом Фрейндлих
16:11
Первому каналу утерли нос: опубликован рейтинг новогодних передач
16:03
Незаменимых нет: Паркер из "Секса в большом городе" пнула строптивую Кэттролл
16:03
Жгучая брюнетка Ани Лорак стремительно поседела
15:58
"Воспитывать в период старческого маразма": Бледанс пошла по стопам Пугачевой
15:47
Жители Серпухова пожаловались на стреляющего из пулемета мужчину
15:47
"Что-то непонятное происходило": Кравец освятила дом после страшного случая
15:43
Отрезавшая себе грудь Пынзарь застряла в аэропорту: Это жесть!
15:34
Уберите эту мерзость: вдове стало плохо с сердцем от вида безобразного памятника Яаку Йоале
15:20
"Предусмотрено тюремное заключение": Крид пришел в ярость после слитых в интернет интимных фото
15:17
Международник о решении ЕСПЧ по Крыму: Не имеет законного значения
15:13
"Черный день": Шатунов потерпел поражение в борьбе с Разиным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не дай бог довести до крайности": Лукашенко предостерегли от попытки задержаться у власти
Близкий друг Фриске вскрыл подноготную Шепелева: Говорить о порядочности не приходится
Одной ногой в могиле: стало известно о состоянии иссыхающей Королевой
Шепелев избавляется от памяти Фриске ради денег
"Сын нужен только ради Жанниных денег": отец Фриске втоптал в грязь пронырливого Шепелева
Эксперт Абзалов: Байден покончит с многовекторностью Лукашенко
Шоу-бизнес
Звезда

Звезда "Титаника" подверглась жесткой травле: Будто все время находилась под лупой

Кейт Уинслет. Фото: Ferdaus Shamim/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фильм "Титаник" вышел на экраны в 1997 году, и молодые актеры Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо тут же стали звездами мирового уровня. Как оказалось, девушка была совершенно не готова к такой славе.
прочитано 377 раз

В недавнем интервью 45-летняя артистка рассказала, что популярность после выхода фильма сильно сказалась на ее психологическом состоянии. Как отметила актриса, она не была готова к такому пристальному вниманию, причем в основном негативному. "Я как будто все время находилась под лупой. Меня много критиковали", – отметила Кейт Уинслет.

ПО ТЕМЕ

Полуголых Ди Каприо и Уинслет застали на вилле

Кейт Уинслет хранит "Оскар" в ванной

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Знаменитость поделилась, что у нее всегда были комплексы по поводу лишнего веса. После выхода "Титаника" комментарии в адрес ее внешности стали еще жестче. В какой-то момент актриса даже подумала, а не забросить ли карьеру ради собственного спокойствия, но все же решила не уходить насовсем.

Кейт Уинслет долгое время отказывалась от больших проектов и играла в нишевом кино. По словам артистки, тогда она только училась профессии, поэтому любая критика воспринималась болезненно. "Чувствовала себя затравленной. Я прорабатывала детали, чтобы лучше понять свое ремесло, и сохраняла некую приватность и достоинство", – говорит актриса.

Напомним, ранее Кейт Уинслет заявила, что жалеет о работе с с некоторыми голливудскими режиссерами, так как с их именами связаны грязные скандалы. Еще в 70-х Романа Полански обвинили в растлении 13-летней девочки, а Вуди Аллена в сексуальных домогательствах обличила приемная дочь.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 15 января 2021, 02:19 Источник: Spletnik.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Страстные кинороманы Кейт Уинслет

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог Ищенко: "Потерявший адекватность" Байден способен начать ядерную войну
"Людей преследуют и унижают": Тихановская попросила Литву ввести санкции против Белорусских предприятий
Озвучены два условия для досрочного ухода Зеленского
Импичмента не будет: главный республиканец США искусно защитил Трампа

Шоу-бизнес

Дома, квартиры и капитал: Борис Грачевский оставил шикарное наследство
Закон бумеранга: молодая пассия обвела Алибасова вокруг пальца
О чем Борис Грачевский успел рассказать перед смертью
Срочно: умер отец "Ералаша" Борис Грачевский

Проишествия

Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор
"Я с ребенком взаперти": просившая о спасении жительница горящего дома в Екатеринбурге погибла с дочерью
Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Срочно: умер отец "Ералаша" Борис Грачевский

Режиссеру шел 72-й год...
Шоу-бизнес

"Хитрый и коварный манипулятор": Джигурду вывели на чистую воду

В чем хорош актер

Шоу-бизнес

Разъяренная Дрожжина напала на больную ДЦП дочь Баталова

Она подала в суд
Шоу-бизнес

В семье Шпицы прибавление: актриса показала нового маленького члена семьи

Актриса вне себя от счастья

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+