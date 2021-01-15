Звезда "Титаника" подверглась жесткой травле: Будто все время находилась под лупой

В недавнем интервью 45-летняя артистка рассказала, что популярность после выхода фильма сильно сказалась на ее психологическом состоянии. Как отметила актриса, она не была готова к такому пристальному вниманию, причем в основном негативному. "Я как будто все время находилась под лупой. Меня много критиковали", – отметила Кейт Уинслет.
Знаменитость поделилась, что у нее всегда были комплексы по поводу лишнего веса. После выхода "Титаника" комментарии в адрес ее внешности стали еще жестче. В какой-то момент актриса даже подумала, а не забросить ли карьеру ради собственного спокойствия, но все же решила не уходить насовсем.
Кейт Уинслет долгое время отказывалась от больших проектов и играла в нишевом кино. По словам артистки, тогда она только училась профессии, поэтому любая критика воспринималась болезненно. "Чувствовала себя затравленной. Я прорабатывала детали, чтобы лучше понять свое ремесло, и сохраняла некую приватность и достоинство", – говорит актриса.
Напомним, ранее Кейт Уинслет заявила, что жалеет о работе с с некоторыми голливудскими режиссерами, так как с их именами связаны грязные скандалы. Еще в 70-х Романа Полански обвинили в растлении 13-летней девочки, а Вуди Аллена в сексуальных домогательствах обличила приемная дочь.
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