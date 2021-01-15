Звезда "Титаника" подверглась жесткой травле: Будто все время находилась под лупой

Фильм "Титаник" вышел на экраны в 1997 году, и молодые актеры Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо тут же стали звездами мирового уровня. Как оказалось, девушка была совершенно не готова к такой славе.

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