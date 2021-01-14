Стало известно о планах Азизы покинуть Россию с новым партнером

В жизни певицы Азизы могут произойти судьбоносные изменения. Недавно исполнительница рассталась с ухажером-стоматологом, но страдания артистки продлились недолго.
Дизайнер Аника Керимова, которая является подругой Азизы, сообщила, что артистка намерена покинуть Россию. При этом, как сообщила Керимова изданию "Собеседник", певица приняла такое решение после приглашения своего нового возлюбленного из Италии.
Партнер Александро убеждает Азизу, что в новой стране ее жизнь заиграет новыми красками. Уже сейчас известно, что знаменитость одобрила идею.
При этом российская певица не рвется покидать родные земли сломя голову. Дело в том, что у нее есть важные дела, которые нужно решить перед отъездом. На это может уйти не менее двух месяцев, пишут журналисты.
Аника добавила, что Азиза сейчас буквально светится от счастья. Певица решила начать жить для себя, а не ради карьеры, которая, как известно, зачастую быть лишь на определенный срок.
Поклонники, которые уже узнали о решении кумира, конечно, сильно расстроились. Но и желание певицы тоже понимают, ведь каждый имеет право на счастье.
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