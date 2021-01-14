Жгучая брюнетка Ани Лорак стремительно поседела

Стоит отметить, что в последние месяцы многие звезды решились на кардинальные перемены. Например, Дима Билан в декабре покрасил волосы в неестественный цвет. Сначала артист предстал перед публикой с яркой фуксией, а затем добавил немного синего, а очень скоро и вовсе обрил голову. А вот среди девушек отличилась Наталья Водянова – она вернулась в блонд.
Возможно, ее примеру решила последовать и Ани Лорак, которая накануне предстала перед поклонниками со светлыми волосами. В "Сторис" личного блога звезда опубликовала фотографию, на которой позирует будучи блондинкой.
Певица уточнила у подписчиков, как им такие радикальные перемены в имидже. В Сети отметили, что оттенок артистке точно не подходит, так как с ним она выглядит стремительно поседевшей. Впрочем, фанатам не стоит волноваться, ведь, скорее всего, знаменитость просто примерила парик.
Напомним, ранее поклонники разнесли в пух и прах очередное преображение Ани Лорак. В своем инстаграм-аккаунте певица опубликовала достаточно откровенные фото в блестящем комбинезоне с разрезами на талии. Поклонники посчитали, что артистка стала похожа на остальных представительниц шоу-бизнеса и заявили, что раньше было лучше.
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