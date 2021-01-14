Жгучая брюнетка Ани Лорак стремительно поседела

Жгучая брюнетка Ани Лорак известна своей верностью единому стилю – вот уже много лет знаменитость не меняет прическу, лишь иногда экспериментируя с длиной волос. Именно поэтому очередное преображение знаменитости вызвало шок у фанатов.

Стоит отметить, что в последние месяцы многие звезды решились на кардинальные перемены. Например, Дима Билан в декабре покрасил волосы в неестественный цвет. Сначала артист предстал перед публикой с яркой фуксией, а затем добавил немного синего, а очень скоро и вовсе обрил голову. А вот среди девушек отличилась Наталья Водянова – она вернулась в блонд.

Возможно, ее примеру решила последовать и Ани Лорак, которая накануне предстала перед поклонниками со светлыми волосами. В "Сторис" личного блога звезда опубликовала фотографию, на которой позирует будучи блондинкой.

Певица уточнила у подписчиков, как им такие радикальные перемены в имидже. В Сети отметили, что оттенок артистке точно не подходит, так как с ним она выглядит стремительно поседевшей. Впрочем, фанатам не стоит волноваться, ведь, скорее всего, знаменитость просто примерила парик.

Напомним, ранее поклонники разнесли в пух и прах очередное преображение Ани Лорак. В своем инстаграм-аккаунте певица опубликовала достаточно откровенные фото в блестящем комбинезоне с разрезами на талии. Поклонники посчитали, что артистка стала похожа на остальных представительниц шоу-бизнеса и заявили, что раньше было лучше.