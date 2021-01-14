Рианна с заплатками на сосках взбудоражила фанатов

Американская поп-певица и бизнесвумен Рианна снялась полуобнаженной для рекламы собственной линии нижнего белья Savage X Fenty. Несколько снимков она опубликовала в "Инстаграм".
На кадрах 32-летняя певица запечатлена в сексуальных позах – в полупрозрачном белье, которое едва прикрывает ее интимные места. Красный комплект с накладками в виде сердечек лишь скрывает одни соски, остальная часть груди полностью видна. Образ дополняют соблазнительные ремешки и латексные перчатки в тон комплекту, а также чулки и крупные аксессуары.
Новая коллекция белья вышла у Рианны ко Дню святого Валентина. Фотографии произвели фуррор на подписчиков странички Рианны. Поклонники захвалили любимицу. Почти два с половиной миллиона фанатов отметили публикацию лайком.
"Слишком жарко", "Ты пришла, чтобы разбить всем сердца", "Ри, ты выглядишь потрясающе, как и всегда", – написали взбудораженные фанаты.
В декабре прошлого года Рианна отдыхала на своей Родине – острове Барбадосе. Оттуда она тоже публиковала горячие фото, которые очень понравились ее подписчикам.
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